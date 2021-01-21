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    Профільний комітет ВРУ підтримує легалізацію канабісу у медичних цілях

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    Після проведення всеукраїнського опитування було визначено, що українці підтримують використання канабісу у медичних цілях - Профільний комітет ВРУ підтримує легалізацію канабісу у медичних цілях
    Після проведення всеукраїнського опитування було визначено, що українці підтримують використання канабісу у медичних цілях
    Фото з відкритих джерел

    Комітет з питань здоров'я нації разом з експертами вийде на один варіант законопроєкту

    Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги й медичного страхування виступили за легалізацію канабісу у медичних цілях. Про це «Українським Новинам» повідомив голова комітету, депутат парламенту від фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький.

    За словами Радуцького, вони планують розглянути відповідні законопроєкти (№ 4553, 4553-1, 4553-2, 4553-3) на найближчому своєму засіданні.

    «У цілому Комітет із питань здоров'я нації підтримує ідею легалізації канабісу у медичних цілях за умови жорсткого контролю за його використанням... Зараз є низка законодавчих ініціатив щодо легалізації медичного канабісу. На одному з найближчих засідань комітету з питань здоров'я нації ми разом з експертами їх розглянемо», – сказав він.

    Зі слів Радуцького, комітет разом з експертами вийде на один варіант законопроєкту, який врахує всі аспекти цього питання та ініціатив парламентарів, і напрацьований законопроєкт буде винесено на голосування Ради.

    Він зазначив, що згідно з ініційованим президентом Володимиром Зеленським опитуванням, яке було проведене 25 жовтня 2020 року, у цілому суспільство підтримує використання канабісу у медичних цілях.

    За даними служби «Рейтинг», таку ініціативу підтримує 70% українців.

    Пізніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що робоча група вже напрацьовує законопроєкт щодо можливої легалізації медичного канабісу в Україні.

    На думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, українське суспільство наразі не готове до легалізації короткоствольної зброї, проституції та декриміналізації легких наркотиків.

    Теги: депутат медицина рейтинг Михайло Радуцький
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