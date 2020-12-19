Митрополит Епіфаній розповів про ставлення до канабісу

На думку предстоятеля Православної церкви України, вживати канабіс можна лише у медичних цілях

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів про своє ставлення до легалізації канабісу. В інтерв’ю Радіо Свобода він наголосив, що не заперечує лише проти використання канабісу в медичних цілях.

«Якщо це буде вживатися суто у корисних, у медичних цілях і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть з прем’єр-міністром, і з Президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це у майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі», – заявив Епіфаній.

Нагадаємо, питання щодо легалізації канабісу у медичних цілях було одним з пунктів «опитування Зеленського».

За даними служби «Рейтинг», таку ініціативу підтримує 70% українців.

Пізніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що робоча група вже напрацьовує законопроект щодо можливої легалізації медичного канабісу в Україні.

На думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, українське суспільство наразі не готове до легалізації короткоствольної зброї, проституції та декриміналізації легких наркотиків.

Також сьогодні митрополит Епіфаній заявив, що не підтримуватиме перенесення святкування Різдва на 25 грудня, оскільки в суспільстві нема консенсусу з цього питання.