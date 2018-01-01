Легендарні литовські діячі мистецтва були завербовані КДБ

Донатас Баніоніс та Саулюс Сондецкіс виконували для КДБ різні завдання

Видатні литовські діячі мистецтва - актор Донатас Баніоніс і диригент Саулюс Сондецкіс - в роки радянської окупації Литви були завербовані КДБ. Такі дані оприлюднив Центр з дослідження геноциду і опору жителів Литви. На сайті kgbveikla.lt повідомляється, що Баніоніс працював по ім'ям «Бронюс». Він був завербований в 1970 році і надавав



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Донатас Баніоніс та Саулюс Сондецкіс виконували для КДБ різні завдання

Видатні литовські діячі мистецтва - актор Донатас Баніоніс і диригент Саулюс Сондецкіс - в роки радянської окупації Литви були завербовані КДБ. Такі дані оприлюднив Центр з дослідження геноциду і опору жителів Литви.

На сайті kgbveikla.lt повідомляється, що Баніоніс працював по ім'ям «Бронюс». Він був завербований в 1970 році і надавав КДБ дані про литовців у США. Веб-сайт, який представляє діяльність КДБ, описує його візит до Сполучених Штатів на запрошення федерації Santaros Šviesа у 1970 році.

«До поїздки агент був проінструктований про діяльність литовців Сполучених Штатів Америки, йому також було надано цінну інформацію і завдання, покладені на нього, які він виконав. Агент встановив контакти з деякими литовськими емігрантами, які цікавили КДБ. Він представив їх характеристику. Це могло б полегшити оперативну роботу (стеження) під час відвідування цими людьми Литви», - йдеться на сайті.

«Згідно з документами КДБ, ця поїздка агента «Бронюса» в Сполучені Штати була корисна для ідеологічної роботи. У 1974 році з агентурної мережі був видалений, ймовірно, через те, що в цьому році він був обраний депутатом Верховної Ради ЛССР», - зазначає центр.

Сондецкіс, за даними документів КДБ, був завербований в 1962 році. Він працював під іменем «Салютас» і в агентурній мережі знаходився до 1982 року. КДБ цікавив Яцкус Сондецкіс, батько Сoндецкіса, який емігрував до США.

Згідно з документами, в 1967 році КДБ отримав інформацію про те, що Сондецкіс хотів встановити контакт зі своїм сином і КДБ вирішило скористатися цим. Його метою було, щоб син вплинув на батька, щоб той відмовився від антирадянської діяльності і приїхав до Литви, де його можна було відстежувати і використовувати більш активно. У 1968 році зустріч батька і сина була організована в Канаді, куди Саулюс Сондецкіс відправився на концерт.

Баніоніс помер в 2014 році у віці 90 років. Сондецкіс помер в 2016 році у віці 88 років.

Син Баніоніса - Раймундас Баніоніс, режисер, який зараз живе в Литві, заявив, що приголомшений новиною про те, що його батько співпрацював з КДБ.

Раймундас Баніоніс заявив, що його батько їздив в 1970 році в США, перед поїздкою пройшов інструктаж, як себе там вести, але не більше того.

«Не розумію, що відбувається, розумію, що необхідно збирати валізи і бігти з цієї країни, тому що страшно. Мені вже дійсно дуже страшно», - сказав Раймундас Баніоніс.

Джерело: Delfi