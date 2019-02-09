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    Лещенко вже бачить у Зеленському впливового політика

    • Розсилка
    Лещенко вже бачить у Зеленському впливового політика

    На думку нардепа, кандидата Зеленського сильно недооцінюють

    Народний депутат Сергій Лещенко вважає, що загальний рівень підготовки кандидата у президенти Володимира Зеленського часто недооцінюють. Про це парламентар розказав в інтерв’ю «Главкому».

    «Так, у нього немає загальних знань, приміром, про те, що НАБУ розслідує злочини, передбачені статтею 191 Кримінального кодексу, частина 5. Але що таке НАБУ, НАЗК, електронна декларація і СБУ – він знає, йому не потрібно пояснювати базові речі. Так, спеціальних знань у нього немає, але це дає можливість пояснити йому ці речі», - зазначив нардеп, зробивши художнє порівняння, що на чистому аркуші написати правдиву, правильну інформацію простіше, ніж переписати написане вже багато разів.

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    «Так, наша мета – перетягнути Зеленського на свій бік, аби він, якщо стане президентом, не влаштовував хресний похід проти НАБУ, а якщо стане головою крупної фракції – щоб не підігравав сценаріям розправи з НАБУ. Навіть якщо Зеленський не стане президентом, то буде впливовим політиком у парламенті», - наголосив Лещенко.

    Раніше «Главком» аналізував передвиборчу програму кандидата Зеленського. Про неї можна прочитати тут: Чи знають виборці Зеленського, що

    Як повідомлялося, український шоумен і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 25 січня подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України 25 січня – якраз у свій день народження.

    Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня вніс до своєї електронної декларації за 2017 рік правки.

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