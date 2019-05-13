Левенят із кримського зоопарку хочуть назвати на честь президентів РФ та США



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Левенят планують назвати Володимиром та Дональдом

«Сьогодні потрібно по можливості рятувати обличчя Криму», - сказав власник кримського сафарі-парку «Тайган» Олег Зубков

Власник кримського сафарі-парку «Тайган» Олег Зубков має намір назвати двох новонароджених левенят Володимиром і Дональдом, на честь президентів Росії Володимира Путіна та США Дональда Трампа «в ім'я налагодження російсько-американських відносин».

Про це він написав 13 травня у своєму блозі.

«Сьогодні потрібно по можливості рятувати обличчя Криму і допомагати президенту Володимиру Путіну налагоджувати російсько-американські відносини. Що може зробити маленька людина, директор зоологічного парку? Напевно, небагато. Наприклад, висловити підтримку президенту Росії Володимиру Путіну в питанні використання всіх дипломатичних відносин для налагодження і зміцнення взаємин зі США і, перш за все, з президентом цієї країни Дональдом Трампом», – зазначив Зубков.

Назвати так левенят Зубков вирішив після того, як у Сімферополі співробітники російської Держтелерадіокомпанії «Крым» розрізали і з'їли торт у вигляді голови президента США Дональда Трампа на банкеті на честь 60-річчя заснування компанії.

«В усякому разі президенти двох країн і адміністрації США та Росії точно знатимуть, що в російському Криму (анексованому Росією Криму – ред.) живуть і працюють не тільки дебіли, які роблять торти з голів президентів, привселюдно їх зжирають, виставляють себе на загальний показ і після цього продовжують керувати головним державним інформаційним ресурсом», – додав Зубков.

Він має намір представити і публічно назвати левенят на прес-конференції 18 травня.

Джерело: Крим.Реалії