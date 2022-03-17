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    Лідер закордонних чеченців закликає світ засудити не лише путінізім, а й кадиризм

    Лідер Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв - Лідер закордонних чеченців закликає світ засудити не лише путінізім, а й кадиризм
    Лідер Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв
    Фото: YouTube

    Відомий політик застерігає не допустити розповсюдження псевдорелігії з Чечні

    Кадиризм, як і путінський фашизм, повинен бути засуджений світовою спільнотою. Але кадиризм повинен розглядатися в прийдешньому суді, який відбудеться окремо від суду над путінізмом, і має бути схожим на процес щодо злочинів айнзацгруп – спеціальних каральних загонів третього рейху. Таку думку в ексклюзивній авторській статті для «Главкома» висловив очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія за кордоном (ЧРІ) Ахмед Закаєв.

    Політик виділив 13 факторів, які визначають кадиризм:

    • Повне позбавлення людини волі і прав
    • Абсолютний контроль над ЗМІ
    • Придушення інакомислення в будь-яких формах
    • Вождизм
    • Віра у свою богообраність та історичну місію
    • Фальсифікація виборів
    • Крайній націоналізм
    • Пропаганда мілітаризму
    • Маніпулювання релігійними цінностями
    • Пошук зовнішнього ворога
    • Презирство до розумової діяльності та інтелектуалів
    • Колективна відповідальність і масовий терор по відношенню до супротивників
    • Тотальна корупція і незаконне збагачення правлячої верхівки

    Закаєв зауважує, що цей перелік характеристик близький до путінізму, але має і відмінності.

    «Відмінність кадиризму від путінізму полягає в тому, що одним з його базисів виступає релігійне сектантство. Багаторічні спроби створити з Ахмат-Хаджі Кадирова духовного вчителя і основоположника нового релігійного вчення врешті-решт увінчалися успіхом. У результаті в Чечні створено цілий прошарок людей, колективна свідомість яких ґрунтується на псевдорелігійному баченні світу. Саме ця обставина змушує нас робити висновок, що кадиризм – це не звичайний фашизм, а якийсь набір людиноненависницьких ідей, що випливають з релігійного мракобісся», – розповів Закаєв.

    За словами очільника уряду ЧРІ, якщо у цивілізованого світу не вистачить політичної волі засудити і знищити кадиризм як антилюдську ідеологію, то він може замаскуватися, перейти в сплячий режим і чекати своєї години для відродження. «Для цього існує сприятливий ґрунт в особі численної армії кадировських релігійних діячів, що забезпечують ідеологічну підтримку кадиризму. Вони нікуди не поділися і навряд чи куди-небудь подінуться. Якщо до них не будуть застосовані засоби впливу і їм не буде винесено заборону на будь-яку громадську діяльність, вони продовжать маніпулювати релігійними цінностями і отруювати свідомість людей», – констатує Закаєв.

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    Теги: росія війна Україна окупація #stoprussia
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    Лідер закордонних чеченців закликає світ засудити не лише путінізім, а й кадиризм