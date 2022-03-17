Лідер закордонних чеченців закликає світ засудити не лише путінізім, а й кадиризм

Відомий політик застерігає не допустити розповсюдження псевдорелігії з Чечні

Кадиризм, як і путінський фашизм, повинен бути засуджений світовою спільнотою. Але кадиризм повинен розглядатися в прийдешньому суді, який відбудеться окремо від суду над путінізмом, і має бути схожим на процес щодо злочинів айнзацгруп – спеціальних каральних загонів третього рейху. Таку думку в ексклюзивній авторській статті для «Главкома» висловив очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія за кордоном (ЧРІ) Ахмед Закаєв.

Політик виділив 13 факторів, які визначають кадиризм:

Повне позбавлення людини волі і прав

Абсолютний контроль над ЗМІ

Придушення інакомислення в будь-яких формах

Вождизм

Віра у свою богообраність та історичну місію

Фальсифікація виборів

Крайній націоналізм

Пропаганда мілітаризму

Маніпулювання релігійними цінностями

Пошук зовнішнього ворога

Презирство до розумової діяльності та інтелектуалів

Колективна відповідальність і масовий терор по відношенню до супротивників

Тотальна корупція і незаконне збагачення правлячої верхівки

Закаєв зауважує, що цей перелік характеристик близький до путінізму, але має і відмінності.

«Відмінність кадиризму від путінізму полягає в тому, що одним з його базисів виступає релігійне сектантство. Багаторічні спроби створити з Ахмат-Хаджі Кадирова духовного вчителя і основоположника нового релігійного вчення врешті-решт увінчалися успіхом. У результаті в Чечні створено цілий прошарок людей, колективна свідомість яких ґрунтується на псевдорелігійному баченні світу. Саме ця обставина змушує нас робити висновок, що кадиризм – це не звичайний фашизм, а якийсь набір людиноненависницьких ідей, що випливають з релігійного мракобісся», – розповів Закаєв.

За словами очільника уряду ЧРІ, якщо у цивілізованого світу не вистачить політичної волі засудити і знищити кадиризм як антилюдську ідеологію, то він може замаскуватися, перейти в сплячий режим і чекати своєї години для відродження. «Для цього існує сприятливий ґрунт в особі численної армії кадировських релігійних діячів, що забезпечують ідеологічну підтримку кадиризму. Вони нікуди не поділися і навряд чи куди-небудь подінуться. Якщо до них не будуть застосовані засоби впливу і їм не буде винесено заборону на будь-яку громадську діяльність, вони продовжать маніпулювати релігійними цінностями і отруювати свідомість людей», – констатує Закаєв.

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