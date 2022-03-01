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    «Мерзота! Щоб ви опинилися на місці харків'ян!». Українська спортсменка розповіла про вбивць із Росії

    &laquo;Кінчені покидьки всі, хто робить це і підтримує це!&raquo;&nbsp;&ndash; Терлюга - «Мерзота! Щоб ви опинилися на місці харків'ян!». Українська спортсменка розповіла про вбивць із Росії
    «Кінчені покидьки всі, хто робить це і підтримує це!» – Терлюга
    фото з відкритих джерел

    Чемпіонка Європи дуже емоційно звернулася людей, відкриваючи їм очі на війну в Україні

    Срібна медалістка Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга на своїй сторінці в Instagram висловилася про обстріл окупантами Харкова, який відбувався під час українсько-російських переговорів на річці Прип'ять.

    Чемпіонка Європи з карате з Одеси Анжеліка Терлюга, серед 124 тисячі підписників якої чимало іноземців, продовжує розкривати їм очі на звірства агресора.

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    Українська спортсменка опублікувала кадри житлових будинків Харкова після обстрілів російськими окупантами, які за часом співпали з переговорами української та рашистської делегацій на білоруському кордоні.

    «Дуже хочеться, щоб мерзота, яка пише на свою мільйонну аудиторію марення про порятунок, вимушений захід і всяку брехню, щоб ви всі опинилися на місці жителів Харкова сьогодні. Кінчені покидьки всі, хто робить це і підтримує це!» емоційно написала у себе на сторінці Анжеліка Терлюга.

    Нагадаємо, що після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах. Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

    Теги: Росія війна Україна окупація #stoprussia
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    «Мерзота! Щоб ви опинилися на місці харків'ян!». Українська спортсменка розповіла про вбивць із Росії