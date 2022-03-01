«Мерзота! Щоб ви опинилися на місці харків'ян!». Українська спортсменка розповіла про вбивць із Росії

«Кінчені покидьки всі, хто робить це і підтримує це!» – Терлюга

Чемпіонка Європи дуже емоційно звернулася людей, відкриваючи їм очі на війну в Україні

Срібна медалістка Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга на своїй сторінці в Instagram висловилася про обстріл окупантами Харкова, який відбувався під час українсько-російських переговорів на річці Прип'ять.

Чемпіонка Європи з карате з Одеси Анжеліка Терлюга, серед 124 тисячі підписників якої чимало іноземців, продовжує розкривати їм очі на звірства агресора.

Українська спортсменка опублікувала кадри житлових будинків Харкова після обстрілів російськими окупантами, які за часом співпали з переговорами української та рашистської делегацій на білоруському кордоні.

«Дуже хочеться, щоб мерзота, яка пише на свою мільйонну аудиторію марення про порятунок, вимушений захід і всяку брехню, щоб ви всі опинилися на місці жителів Харкова сьогодні. Кінчені покидьки всі, хто робить це і підтримує це!» – емоційно написала у себе на сторінці Анжеліка Терлюга.

Нагадаємо, що після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах. Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.