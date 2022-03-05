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    Зупинити війну. Футболісти клубу «Наполі» записали зворушливе відео

    &laquo;Сподіваємось, що скоро добро переможе зло&raquo; - Зупинити війну. Футболісти клубу «Наполі» записали зворушливе відео
    «Сподіваємось, що скоро добро переможе зло»
    фото з відкритих джерел

    Відеозвернення записали декількома мова з єдиним закликом – зупинити війну

    Неаполітанський футбольний клуб виступив за припинення війни на території України, яку розв'язав Путін. Звернення спортсмени розмістили в Instagram.

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    Допис, поширений SSC Napoli (@officialsscnapoli)

    Футболісти «блакитних» разом із головним тренером Лучано Спаллетті записали відеозвернення декількома мова з єдиним закликом – зупинити війну.

    «Ми живемо в небезпечний і драматичний час, тому всі разом повинні закликати до миру. Це може допомогти в усвідомленні того, що відбувається. Сподіваємось, що скоро добро переможе зло», – йдеться у дописі «Наполі» до відео.

    Додамо, що срібна медалістка Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга на своїй сторінці в Instagram висловилася про обстріл окупантами Харкова, який відбувався під час українсько-російських переговорів на річці Прип'ять.

    Раніше олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва висловилася з приводу усунення російських спортсменів від міжнародних змагань.

    Теги: Росія війна Україна окупація #stoprussia
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    Зупинити війну. Футболісти клубу «Наполі» записали зворушливе відео