Зупинити війну. Футболісти клубу «Наполі» записали зворушливе відео

Відеозвернення записали декількома мова з єдиним закликом – зупинити війну

Неаполітанський футбольний клуб виступив за припинення війни на території України, яку розв'язав Путін. Звернення спортсмени розмістили в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Футболісти «блакитних» разом із головним тренером Лучано Спаллетті записали відеозвернення декількома мова з єдиним закликом – зупинити війну.

«Ми живемо в небезпечний і драматичний час, тому всі разом повинні закликати до миру. Це може допомогти в усвідомленні того, що відбувається. Сподіваємось, що скоро добро переможе зло», – йдеться у дописі «Наполі» до відео.

Додамо, що срібна медалістка Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга на своїй сторінці в Instagram висловилася про обстріл окупантами Харкова, який відбувався під час українсько-російських переговорів на річці Прип'ять.

Раніше олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва висловилася з приводу усунення російських спортсменів від міжнародних змагань.