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    В Україні каратимуть за образи і погрози військовим, які воюють проти Росії

    В Україні триває дев&rsquo;ятий день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією. - В Україні каратимуть за образи і погрози військовим, які воюють проти Росії
    В Україні триває дев’ятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
    фото з відкритих джерел

    Максимальне покарання – позбавлення волі на п’ять років

    Верховна рада прийняла закон, яким передбачається кримінальна відповідальність за образу честі та гідності і погрози військовослужбовця, який бере участь в обороні від військової агресії Російської Федерації, а також його близьких родичів або членів сім’ї.

    Текст документа розміщено на сайті ВР, інформує «Судовий репортер».

    Кримінальний кодекс України доповнять новою статтею 435-1 такого змісту:

    «Стаття 435-1. Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю:

    1. Образа честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї, – карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

    2. Виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї, – карається обмеженням волі від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк».

    Злочин буде підслідний СБУ.

    Як повідомляв «Главком», в останні дні злочинність в Україні майже зведено до нуля. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українського ТБ.

    За його словами, криміногенна ситуація мінімізується у результаті співпраці громадян та правоохоронних органів. Щось подібне, зазначив радник міністра, доводилося спостерігати у 2004 році під час Помаранчевої революції.

    При цьому Денисенко визнав, що єдиним злочином, який розцвів в умовах воєнного стану, це мародерство.

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    Теги: Росія війна Україна #stoprussia
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    В Україні каратимуть за образи і погрози військовим, які воюють проти Росії