В Україні каратимуть за образи і погрози військовим, які воюють проти Росії

Максимальне покарання – позбавлення волі на п’ять років

Верховна рада прийняла закон, яким передбачається кримінальна відповідальність за образу честі та гідності і погрози військовослужбовця, який бере участь в обороні від військової агресії Російської Федерації, а також його близьких родичів або членів сім’ї.

Текст документа розміщено на сайті ВР, інформує «Судовий репортер».

Кримінальний кодекс України доповнять новою статтею 435-1 такого змісту:

«Стаття 435-1. Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю:

1. Образа честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї, – карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї, – карається обмеженням волі від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк».

Злочин буде підслідний СБУ.

Як повідомляв «Главком», в останні дні злочинність в Україні майже зведено до нуля. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українського ТБ.

За його словами, криміногенна ситуація мінімізується у результаті співпраці громадян та правоохоронних органів. Щось подібне, зазначив радник міністра, доводилося спостерігати у 2004 році під час Помаранчевої революції.

При цьому Денисенко визнав, що єдиним злочином, який розцвів в умовах воєнного стану, це мародерство.