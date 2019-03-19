Уряд заборонив проводити акції протесту «жовтих жилетів» в центрі Парижа



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Через випадки насильства під час останніх протестів у відставку був змушений піти керівник поліції Парижа Мішель Дельпує

Якщо акції протесту, попри заборону, розпочнуться, то поліція розганятиме їх, запевнив прем'єр Франції

У Франції влада заборонятиме акції протесту «жовтих жилетів» на Єлисейських полях у Парижі і в деяких інших районах міста після того, як минулими вихідними там пройшли заворушення та сталися акти вандалізму.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп.

«З наступної суботи і кожного разу, коли це буде необхідно, ми заборонятимемо демонстрації від імені «жовтих жилетів» в районах, що найбільше постраждали, як тільки дізнаємося, що там будуть присутні екстремісти із намірами вчиняти насильство», - заявив Філіпп, якого цитує агенція dpa.

Якщо ж такі акції, попри заборону, розпочнуться, то поліція розганятиме їх, запевнив прем'єр Франції.

Через випадки насильства під час останніх протестів у відставку був змушений піти керівник поліції Парижа Мішель Дельпує. Президент Франції Еммануель Макрон на щотижневій зустрічі уряду 20 березня призначить новим шефом поліції Парижа префекта департаменту Жиронда Дідьє Лаллеманта, повідомив Едуар Філіпп.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон розкритикував нові акції руху «жовтих жилетів» на Єлисейських полях у Парижі.

Французький уряд визнав, що заходи безпеки були недостатніми, щоб зупинити підпали і пограбування з боку учасників акції «жовтих жилетів» та анархістів на Єлисейських полях.

Джерело: DW