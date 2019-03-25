У Франції ув’язнили майже тисячу учасників протестів «жовтих жителів»



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Тривалість строків ув'язнення учасників протесту - від одного місяця до трьох років

З двох тисяч вироків у 40% випадків порушники закону покарані реальними термінами тюремного ув'язнення

Міністр юстиції Франції Ніколь Беллубе заявила, що французькі суди винесли вироки майже двом тисяч протестувальників, які брали участь в акція «жовтих жилетів».

Про це повідомляє BFM TV.

«В 40% випадків порушники закону покарані реальними термінами тюремного ув'язнення, а стосовно решти 60% застосовані інші заходи. Зокрема, цих людей засудили на обов'язкові суспільно корисні роботи або щодо них винесено умовні тюремні терміни», - розповіла міністр.

Зазначається, що тривалість строків ув'язнення маніфестантів - від одного місяця до трьох років. Зараз на розгляді суддів перебувають справи про притягнення до відповідальності ще 1800 осіб.

Крім того, за розглянутими справами 390 осіб були направлені в тюрму із залу суду або відразу після затримання.

Нагадаємо, у штаб-квартирі поліції Франції повідомили, що число затриманих учасників акцій протесту «жовтих жилетів» 23 березня склало 70 осіб. Правоохоронці на 19-й день мобілізації «жовтих жилетів» провели 6825 профілактичних перевірок

23 березня, учасники руху «жовтих жилетів» вийшли на антиурядові протести попри заборону французької поліції.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон розкритикував нові акції руху «жовтих жилетів» на Єлисейських полях у Парижі.

Влада заборонятиме акції протесту «жовтих жилетів» на Єлисейських полях у Парижі і в деяких інших районах міста після того, як там пройшли заворушення та сталися акти вандалізму.

Рух жовтих жилетів - протестний рух у Франції, що з'явився 17 листопада 2018 року, й не має вираженого лідера. Назва руху походить від світловідбивних жовтих жилетів, які використовують учасники демонстрацій для самоідентифікації.

Причиною протестів стало підвищення ціни на паливо внаслідок збільшення акцизного збору, потім вимоги учасників розширилися до відставки чинного президента Франції Еммануеля Макрона, чий рейтинг різко впав на тлі протестів.