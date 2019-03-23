Протести «жовтих жилетів» у Франції: затримано 70 людей



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Фото: leparisien.fr / Olivier Arandel

Правоохоронці провели 6825 профілактичних перевірок за 20 днів протестів

У штаб-квартирі поліції повідомили, що число затриманих учасників акцій протесту «жовтих жилетів» 23 березня склало 70 осіб. Про це повідомляє BFMTV.

Повідомляється, що правоохоронці на 19-й день мобілізації «жовтих жилетів» провели 6825 профілактичних перевірок.

Також раніше поліція заборонила протести «жовтих жилетах» в Парижі, які повинні були пройти 23 березня. Зокрема, під заборону потрапили акції на площі Шарля де Голля, де знаходиться Тріумфальна арка, а також в районі Єлисейського і Бурбонського палаців.

23 березня, учасники руху «жовтих жилетів» вийшли на антиурядові протести попри заборону французької поліції.

Рух жовтих жилетів - протестний рух у Франції, що з'явився 17 листопада 2018 року, й не має вираженого лідера. Назва руху походить від світловідбивних жовтих жилетів, які використовують учасники демонстрацій для самоідентифікації.

Причиною протестів стало підвищення ціни на паливо внаслідок збільшення акцизного збору, потім вимоги учасників розширилися до відставки чинного президента Франції Еммануеля Макрона, чий рейтинг різко впав на тлі протестів. СБУ неодноразово заявляла, що до руху має відношення Кремль та антиєвропейська політика РФ.

9 грудня 2018 року Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про початок розслідування втручання Кремля в масові акції протесту «жовтих жилетів».

Джерело: РБК-Україна