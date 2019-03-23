Протести «жовтих жилетів» у Франції: затримано 70 людей
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Правоохоронці провели 6825 профілактичних перевірок за 20 днів протестів
У штаб-квартирі поліції повідомили, що число затриманих учасників акцій протесту «жовтих жилетів» 23 березня склало 70 осіб. Про це повідомляє BFMTV.
Повідомляється, що правоохоронці на 19-й день мобілізації «жовтих жилетів» провели 6825 профілактичних перевірок.
Також раніше поліція заборонила протести «жовтих жилетах» в Парижі, які повинні були пройти 23 березня. Зокрема, під заборону потрапили акції на площі Шарля де Голля, де знаходиться Тріумфальна арка, а також в районі Єлисейського і Бурбонського палаців.
"gilets jaunes" (yellow vest)— Rory (@R0ry_) March 23, 2019
Week 19.
Protests in France. pic.twitter.com/X87VVruE4x
Revolution! Revolution!" sing #GiletsJaunes #Paris #ActeXIX #Acte19 #France— nonouzi (@Gerrrty) March 23, 2019
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Surreal scenes in the centre of #Lyon for #Acte19 #GiletsJaunes #Yellowvests #Macron #France— nonouzi (@Gerrrty) March 23, 2019
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#Paris Tensions #Acte19 of the #Giletsjaunes Republic Square #ActeXIX #Yellowvests pic.twitter.com/CFPnqDVK11— nonouzi (@Gerrrty) March 23, 2019
Not going well in #toulouse #GiletsJaunes pic.twitter.com/N7ts4LlIHG— Tim (@timbobaggin) March 23, 2019
23 березня, учасники руху «жовтих жилетів» вийшли на антиурядові протести попри заборону французької поліції.
Причиною протестів стало підвищення ціни на паливо внаслідок збільшення акцизного збору, потім вимоги учасників розширилися до відставки чинного президента Франції Еммануеля Макрона, чий рейтинг різко впав на тлі протестів. СБУ неодноразово заявляла, що до руху має відношення Кремль та антиєвропейська політика РФ.
9 грудня 2018 року Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про початок розслідування втручання Кремля в масові акції протесту «жовтих жилетів».
Джерело: РБК-Україна