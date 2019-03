Протести «жовтих жилетів» у Франції: затримано 70 людей

Правоохоронці провели 6825 профілактичних перевірок за 20 днів протестів

У штаб-квартирі поліції повідомили, що число затриманих учасників акцій протесту «жовтих жилетів» 23 березня склало 70 осіб. Про це повідомляє BFMTV.

Повідомляється, що правоохоронці на 19-й день мобілізації «жовтих жилетів» провели 6825 профілактичних перевірок.

Також раніше поліція заборонила протести «жовтих жилетах» в Парижі, які повинні були пройти 23 березня. Зокрема, під заборону потрапили акції на площі Шарля де Голля, де знаходиться Тріумфальна арка, а також в районі Єлисейського і Бурбонського палаців.

Not going well in #toulouse #GiletsJaunes pic.twitter.com/N7ts4LlIHG