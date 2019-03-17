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    У світі

    Макрон відреагував на погроми «жовтих жилетів» у Парижі

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    Макрон відреагував на погроми «жовтих жилетів» у Парижі

    Президент Франції пообіцяв «сильні рішення», щоб запобігти подальшому насиллю

    Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував нові акції руху «жовтих жилетів» на Єлисейських полях у Парижі.

    Протести спалахнули після кількатижневого затишшя. 16 березня учасники акції підпалили будівлю банку й пограбували кілька магазинів.

    Через них Макрон перервав свій відпочинок на Піренеях та приїхав до Парижа, щоб обговорити ситуацію з чільними французькими посадовцями.

    «Там сьогодні люди, які намагаються всіма способами… нанести шкоду Республіці, ламаючи, руйнуючи, ризикуючи когось вбити», – сказав Макрон.

    Президент Франції пообіцяв «сильні рішення», щоб запобігти подальшому насиллю.

    Рух «жовтих жилетів», який почався в листопаді 2018 року як протест проти підвищення тарифів на паливо, зараз об’єднує противників курсу французької влади, у тому числі вкрай лівих і крайніх правих. «Жовті жилети» традиційно проводять демонстрації по суботах.

    Це був вісімнадцятий поспіль вікенд протестів, хоча останніми тижнями кількість учасників і рівень насилля були на нижчому рівні.

    Нагадаємо, чергова, 18-а за рахунком, акція протесту «жовтих жилетів» в Парижі супроводжувалася в суботу, 16 березня, спалахами насильства.

    Джерело: Радіо Свобода

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