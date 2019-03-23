У Парижі «жовті жилети» вийшли на протести попри заборону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці під час перевірок затримали щонайменше 31 особу в місцях, де були оголошені збори «жовтих жилетів»

Повідомлень про інциденти чи сутички під час сьогоднішніх мітингів правоохоронці не отримували

У Парижі сьогодні, 23 березня, учасники руху «жовтих жилетів» вийшли на антиурядові протести попри заборону французької поліції. Про це повідомляє BFM TV.

Як зазначається, незважаючи на указ префектури, що забороняє будь-які демонстрації в околицях міста та перекриття поліцією території Єлисейських полів, учасники руху «жовтих жилетів» поновили свої акції протесту.

«Кілька десятків активістів забралися поблизу станції метро Денферт-Рошро, де розпочнеться марш у напрямку базиліки Сакре-Кер. Також група демонстрантів зібралася поблизу Трокадеро, де планується сидячий протест», йдеться у повідомленні.

За даними штабу поліції Парижу, станом на зараз правоохоронці під час перевірок затримали щонайменше 31 особу в місцях, де були оголошені збори «жовтих жилетів».

Повідомлень про інциденти чи сутички під час сьогоднішніх мітингів правоохоронці не отримували.