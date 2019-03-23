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    У світі

    У Парижі «жовті жилети» вийшли на протести попри заборону

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    Правоохоронці під час &nbsp;перевірок затримали щонайменше 31 особу в місцях, де були оголошені збори &laquo;жовтих жилетів&raquo; - У Парижі «жовті жилети» вийшли на протести попри заборону
    Правоохоронці під час  перевірок затримали щонайменше 31 особу в місцях, де були оголошені збори «жовтих жилетів»

    Повідомлень про інциденти чи сутички під час сьогоднішніх мітингів правоохоронці не отримували

    У Парижі сьогодні, 23 березня, учасники руху «жовтих жилетів» вийшли на антиурядові протести попри заборону французької поліції. Про це повідомляє BFM TV.

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    Як зазначається, незважаючи на указ префектури, що забороняє будь-які демонстрації в околицях міста та перекриття поліцією території Єлисейських полів, учасники руху «жовтих жилетів» поновили свої акції протесту.

    «Кілька десятків активістів забралися поблизу станції метро Денферт-Рошро, де розпочнеться марш у напрямку базиліки Сакре-Кер. Також група демонстрантів зібралася поблизу Трокадеро, де планується сидячий протест», йдеться у повідомленні.

    За даними штабу поліції Парижу, станом на зараз правоохоронці під час  перевірок затримали щонайменше 31 особу в місцях, де були оголошені збори «жовтих жилетів».

    Повідомлень про інциденти чи сутички під час сьогоднішніх мітингів правоохоронці не отримували.

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