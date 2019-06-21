Лідери ЄС не змогли домовитися про захист клімату



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Європейські лідери обмежилися лише загальними заявами

Лідери країн Європейського союзу під час саміту Європейської ради в Брюсселі не змогли домовитися про створення до 2050 року умов для захисту клімату.

Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, представники 28 країн-учасниць Євросоюзу не змогли досягнути згоди щодо політики захисту клімату через заперечення лідерів східноєвропейських країн.

Зазначається, що європейські лідери обмежилися загальною декларацією, в якій лише підтвердили свою принципову прихильність створенню умов, що виключають негативний вплив на клімат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті Європейської ради 20 червня лідерам Євросоюзу не вдалося обрати нового главу Європейської комісії.

Нікому з кандидатів не вдалося набрати більшість голосів. Наступна зустріч Європейської ради відбудеться 30 червня.