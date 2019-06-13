Лідери ЄС планують заявити про невизнання російських паспортів для українців



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Глави урядів та держав ЄС закличуть Москву звільнити утримуваних в РФ 24 українських моряків, захоплених біля Керченської протоки

Лідери ЄС на саміті 20-21 червня планують ухвалити рішення, в якому заявлять про невизнання паспортів, які Росія незаконно видає громадянам України. Про це стало відомо брюссельському кореспонденту «Радіо Свобода» Рікарду Йозвяку.

За його інформацією, у проекті рішення за підсумками саміту буде чимало згадок про Росію, повідомив журналіст у Twitter.

Зокрема, глави урядів та держав ЄС закличуть Москву звільнити утримуваних в РФ 24 українських моряків, захоплених біля Керченської протоки.

Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити три українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

Також лідери Євросоюзу заявлять про невизнання нелегально виданих Росією паспортів для українців та закличуть до відновлення переговорних зусиль з метою реалізації Мінських угод.

Як повідомлялось, посли Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити ще на один рік санкції, запроваджені за незаконну анексію Росією Криму. Відповідне рішення було ухвалено в середу,12 червня, у Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників (COREPER). Це рішення ще має затвердити на наступному тижні Рада ЄС.