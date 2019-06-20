Лідери ЄС сьогодні проведуть саміт в Брюсселі



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В рамках саміту обгорять питання обрання нового складу Єврокомісії, протидію змінам клімату, реформи єврозони і бюджет ЄС та Брексіт

20-21 червня 2019 року в Брюсселі пройде черговий саміт глав держав і урядів країн-членів ЄС. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На порядку денному даного саміту питання реалізації цілей щодо протидії змінам клімату, а також обрання нового складу Європейської Комісії та її очільника. Так, канцлер ФРН продовжує підтримувати кандидатуру німецького політика Манфреда Вебера на посаді нового керівника Єврокомісії.

В той же час Париж і Мадрид хотіли б бачити на цій посаді представника лівоцентричних сил. Окрім того, Еммануель Макрон не схвалює кандидатуру Манфреда Вебера через те, що той не має попереднього досвіду державного управління.

Проте ФРН і Франція в рамках саміту налаштовані на спільну активну протидію Польщі, яка виступає проти необхідності закріплення на рівні ЄС повної відмови від викидів карбону в повітря в 2050 році. Під час другого дня саміту, який відбудеться без участі прем’єрміністра Великої Британії Терези Мей, лідери ЄС обговорять питання реформування єврозони і Брексіт.

Фактично даний саміт дозволить підготуватися до схвалення рішень щодо бюджету ЄС в 2021-27 роках. В питанні виходу Великої Британії із ЄС очікується, що лідери країн підтвердять тезу, що не залежно від того, хто стане наступним британським прем’єром, Брюссель не буде йти на нові переговори щодо угоди про вихід, яка була погоджена в 2018 році.