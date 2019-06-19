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    Помпео обговорив з Могеріні питання безпеки у Європі

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    Майкл Помпео і Федеріка Могеріні

    Зустріч відбулася в Державному департаменті США

    Державний секретар США Майкл Помпео під час зустрічі в вівторок з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні обговорив низку спільних викликів, у тому числі російсько-українське питання.

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    Про це розповіла за результатами переговорів речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє «Укрінформ».

    «Держсекретар Помпео і верховний представник обговорили відносини США і ЄС, а також низку спільних інтересів та спільні виклики, що стоять перед Сполученими Штатами і Європою, у тому числі питання безпеки й оборони в Європі, Афганістан, Кубу, Іран, Лівію, Молдову, західні Балкани, Росію, Україну і Венесуелу», - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

    Зустріч державного секретаря Сполучених Штатів і високого представника Євросоюзу відбулася безпосередньо в Державному департаменті США.

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