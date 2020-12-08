Лікар назвав симптоми важкої форми коронавірусу

Треба стежити за температурою, яка сатурація на пульсоксиметр, який пульс, яка частота дихання, наскільки пацієнт активний, - лікар

Висока температура 5-6 днів є одним з найбільш небезпечних симптомів

Висока температура, що не знижується 5-6 днів, є одним з найбільш небезпечних симптомів. Про це розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький, пише ТСН.

Медик зазначив, що при постійно високій температурі, що не знижується протягом тривалого часу, можна говорити про розвиток важкої форми.

«Ще однією ознакою є задуха. Людина не може встати з ліжка через задишку. Також треба стежити, яка сатурація на пульсоксиметр, який пульс, яка частота дихання, наскільки пацієнт активний», ─ перерахував ознаки, за якими оцінюється стан пацієнта, Тарас Жиравецький.

Лакар додав, що втрата нюху, яка виникає у багатьох пацієнтів, клінічно абсолютно не має значення для медиків, бо цей симптом безпечний.

Нагадаємо, Велика Британія сьогодні першою у світі почала масову вакцинацію від Covid-19

Україна просить США надати вакцину від Covid-19 в режимі екстреного застосування.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 7 грудня коронавірус підтвердився у 10 811 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 832 758 осіб, одужало – 436 564 особи, летальних випадків – 13 928, проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.