Україна просить США надати вакцину від Covid-19 в режимі екстреного застосування

Україна попросила США надати вакцину від коронавірусу в режимі тестування і екстреного застосування

Глава МОЗ аргументував своє прохання «надскладними умовами», в яких перебуває Україна через російську агресію на Донбасі

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час телефонної розмови з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін попросив її розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин від коронавірусу в «режимі тестування і використання в надзвичайних ситуаціях».

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

Степанов аргументував своє прохання «надскладними умовами», в яких перебуває Україна через російську агресію на Донбасі.

«У найближчі два тижні ми підпишемо договори про постачання вакцини проти Covid-19 з деякими компаніями-виробниками. Однак це не гарантує отримання Україною вакцин в найближчі місяці, адже перша вироблена партія вакцин буде закривати потреби GAVI Covax», – зазначив глава Міністерства охорони здоров'я.

Крістіна Квін відповіла, що зі своєю командою постарається зробити так, щоб наша країна отримала вакцини від коронавірусу в найкоротші терміни.

Також, за словами Квін, її команда допоможе відомству, яке очолює Степанов, розробити алгоритм і план дій з логістики та планах вакцинації.

Квін додала, що США підтримують позицію МОЗ України не використовувати російську вакцину «Супутник V», що не пройшла всіх фаз клінічних випробувань.

«Уже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США про постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни і обсяги поставки», – запевнила Квін.

Як відомо, Україна проводитиме вакцинацію від Covid-19 в три етапи.

Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Особливістю цієї вакцини є необхідність зберігання при дуже низьких температурах.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.