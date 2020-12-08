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    Трамп сьогодні підпише указ про розподіл Covid-вакцини

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    Указ переконає населення, що ми ставимо Америку на перше місце і гарантуємо (жителям США &ndash; ред.) доступ до вакцини, - Трамп - Трамп сьогодні підпише указ про розподіл Covid-вакцини
    Указ переконає населення, що ми ставимо Америку на перше місце і гарантуємо (жителям США – ред.) доступ до вакцини, - Трамп

    Згідно з указом американська вакцина буде розподілятися у першу чергу серед жителів США

    Президент США Дональд Трамп планує у вівторок, 8 грудня, підписати указ про розподіл американської вакцини від Covid-19 серед жителів США, й лише потім розпочати її постачання в інші країни. Про це заявили в адміністрації Трампа, пише .

    «Указ переконає американське населення, що ми ставимо Америку на перше місце і гарантуємо (жителям США – ред.) доступ до вакцини», ─ заявив чиновник.

    Зазначається, що документ серед іншого визначатиме порядок дій уряду США щодо надання допомоги іноземним країнам після проведення вакцинації в Сполучених Штатах.

    «Як тільки ми забезпечимо можливість задовольнити потреби американського народу, в інтересах Сполучених Штатів полягатиме сприяння міжнародному доступу до вакцин проти Covid-19», ─ сказав посадовець.

    Він зауважив, що експорт вакцини зі США можливий наприкінці весни — початку літа наступного року.

    Нагадаємо, Велика Британія сьогодні, 8 грудня, першою у світі почне масову вакцинацію від Covid-19.

    Як повдіомлялося 7 грудня, перші вакцини проти коронавірусу можуть бути доставлені у країни ЄС через три-чотири тижні. 

    ВООЗ виступає проти примусової вакцинації від коронавірусу.

    До слова, у світі станом на 8 грудня коронавірус зафіксували у 67,9 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,5 млн осіб, а одужали понад 47 млн людей.

    Теги: ЄС США експорт Дональд Трамп Велика Британія президент вакцинація населення ВООЗ коронавірус
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