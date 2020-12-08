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    МОЗ назвав регіони, які лідирують за добовим приростом випадків Covid-19

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    В Україні за минулу добу виявили 10 811 хворих на коронавірус - МОЗ назвав регіони, які лідирують за добовим приростом випадків Covid-19
    В Україні за минулу добу виявили 10 811 хворих на коронавірус

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ та Одеській області

    В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та Одеській області. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях», ─ повідомив голова МОЗ.

    При цьому захворюваність по областях і у Києві виглядає так:

    • Київ – 82 810 (+1 475 за добу)
    • Вінницька – 18 824 (+110)
    • Волинська – 26 475 (+264)
    • Дніпропетровська – 45 752 (+712)
    • Донецька – 26 235 (+443)
    • Житомирська – 32 354 (+36)
    • Закарпатська – 24 886 (+223)
    • Запорізька – 37 885 (+948)
    • Івано-Франківська – 39 541 (+103)
    • Київська – 44 554 (+700)
    • Кіровоградська – 6 418 (+58)
    • Луганська – 7 141 (+53)
    • Львівська – 50 787 (+612)
    • Миколаївська – 21 798 (+360)
    • Одеська – 52 853 (+1 043)
    • Полтавська – 26 571 (+916)
    • Рівненська – 34 088 (+374)
    • Сумська – 33 904 (+246)
    • Тернопільська – 29 977 (+189)
    • Харківська – 59 739 (+346)
    • Херсонська – 12 493 (+334)
    • Хмельницька – 32 539 (+110)
    • Черкаська – 27 913(+746)
    • Чернівецька – 35 622 (+244)
    • Чернігівська – 21 599 (+157)

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 7 грудня коронавірус підтвердився у 10 811 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 832 758 осіб, одужало – 436 564 особи, летальних випадків – 13 928, проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ міністр Максим Степанов Facebook коронавірус
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