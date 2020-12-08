МОЗ назвав регіони, які лідирують за добовим приростом випадків Covid-19

В Україні за минулу добу виявили 10 811 хворих на коронавірус

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ та Одеській області

В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та Одеській області. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях», ─ повідомив голова МОЗ.

При цьому захворюваність по областях і у Києві виглядає так:

Київ – 82 810 (+1 475 за добу)

Вінницька – 18 824 (+110)

Волинська – 26 475 (+264)

Дніпропетровська – 45 752 (+712)

Донецька – 26 235 (+443)

Житомирська – 32 354 (+36)

Закарпатська – 24 886 (+223)

Запорізька – 37 885 (+948)

Івано-Франківська – 39 541 (+103)

Київська – 44 554 (+700)

Кіровоградська – 6 418 (+58)

Луганська – 7 141 (+53)

Львівська – 50 787 (+612)

Миколаївська – 21 798 (+360)

Одеська – 52 853 (+1 043)

Полтавська – 26 571 (+916)

Рівненська – 34 088 (+374)

Сумська – 33 904 (+246)

Тернопільська – 29 977 (+189)

Харківська – 59 739 (+346)

Херсонська – 12 493 (+334)

Хмельницька – 32 539 (+110)

Черкаська – 27 913(+746)

Чернівецька – 35 622 (+244)

Чернігівська – 21 599 (+157)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 7 грудня коронавірус підтвердився у 10 811 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 832 758 осіб, одужало – 436 564 особи, летальних випадків – 13 928, проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.