МОЗ назвав регіони, які лідирують за добовим приростом випадків Covid-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ та Одеській області
В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та Одеській області. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях», ─ повідомив голова МОЗ.
При цьому захворюваність по областях і у Києві виглядає так:
- Київ – 82 810 (+1 475 за добу)
- Вінницька – 18 824 (+110)
- Волинська – 26 475 (+264)
- Дніпропетровська – 45 752 (+712)
- Донецька – 26 235 (+443)
- Житомирська – 32 354 (+36)
- Закарпатська – 24 886 (+223)
- Запорізька – 37 885 (+948)
- Івано-Франківська – 39 541 (+103)
- Київська – 44 554 (+700)
- Кіровоградська – 6 418 (+58)
- Луганська – 7 141 (+53)
- Львівська – 50 787 (+612)
- Миколаївська – 21 798 (+360)
- Одеська – 52 853 (+1 043)
- Полтавська – 26 571 (+916)
- Рівненська – 34 088 (+374)
- Сумська – 33 904 (+246)
- Тернопільська – 29 977 (+189)
- Харківська – 59 739 (+346)
- Херсонська – 12 493 (+334)
- Хмельницька – 32 539 (+110)
- Черкаська – 27 913(+746)
- Чернівецька – 35 622 (+244)
- Чернігівська – 21 599 (+157)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 7 грудня коронавірус підтвердився у 10 811 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 832 758 осіб, одужало – 436 564 особи, летальних випадків – 13 928, проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.