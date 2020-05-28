Ліки від Covid-19: науковці покладають надії на препарати проти виразки та гепатиту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Науковці встановили, що натуральна речовина з квітів японської жимолості Flos Lonicerae також ефективна проти SARS-CoV-2

У США в даний час проходить випробування антацидний фамотидин, який використовується для лікування виразки

Вчені по усьому світу продовжують пошуки ефективних ліків від корона вірусної хвороби: наразі широко досліджується ефективність препаратів, якими лікують виразкута гепатит С, а також фіто речовини. Остаточних результатів ще немає, хоча є деякі перспективні попередні висновки, пише Іnnovationorigins.

У США в даний час проходить випробування антацидний фамотидин, який використовується для лікування виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби – дослідники з’ясовують, чи може він пригнічувати розповсюдження вірусів SARS CoV-2.

Крім того, вже доведено, що ремдесивір - діюча речовина, яка була розроблена для боротьби із хворобою Еболи – вже показала, що може полегшити симптоми COVID-19. Принаймні, у деяких пацієнтів. Вчені також покладали великі надії на бромтирозин з морських губок, однак ці сподівання не виправдалися.

Німецькі дослідники з Майнцського університету імені Йоганнеса Гутенберга проводять детальні розрахунки із суперкомп'ютером MOGON II - одним з найпотужніших у світі комп'ютерів – щодо можливої ефективності лікування корона вірусної хвороби препаратами від гепатиту С. У Вони з’ясовували, як близько 42 000 речовин зв’язуються з певними білками SARS-CoV-2, гальмуючи розповсюдження вірусу всередині людського організму або навіть його проникнення в організм .

«Цей метод комп'ютерного моделювання, відомий як молекулярне стикування і який протягом багатьох років визнаний науковою спільнотою, набагато швидший і дешевший, ніж лабораторні експерименти», - пояснює професор доктор Томас Ефферт, який очолює дослідження в Інституті фармацевтичних та біомедичних наук Університету Гутенберга.

На основі 30 мільярдів підрахунків протягом двох місяців вчені виявили, що речовини, що входять до ліків від гепатиту С, - симепревір, парітапревір, празопревір і велпатасвір – «з великою ймовірністю» надзвичайно добре зв'язуються з SARS-CoV-2 . «Це також підтверджується тим, що SARS-CoV-2, як і вірус гепатиту С, є одноланцюговим вірусом РНК», - пояснив Ефферт.

Крім того, науковці також встановили, що натуральна речовина з квітів японської жимолості Flos Lonicerae також ефективна проти SARS-CoV-2. «Наші результати тепер необхідно підтвердити лабораторними експериментами та клінічними дослідженнями», - наголошує Ефферт.

Як повідомлялось, 22 травня авторитетний медичний журнал The Lancet опублікував резонансну статтю американських медиків. Фахівці дійшли висновку: протималярійні ліки «Плаквеніл» (діюча речовина гідроксихлорохін), які використовувалися для лікування Covid-19, виявилися не лише неефективними, але й збільшили смертність серед хворих.

Читайте також: «Плаквеніл» – панацея чи отрута? Українська медицина потрапила у пікантне становище