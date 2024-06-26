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Лист Ейнштейна з попередженням про загрозу ядерної бомби Третього райху виставлять на аукціон за 4 мільйони

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Лист Ейнштейна з попередженням про загрозу ядерної бомби Третього райху виставлять на аукціон за 4 мільйони
Альберт Ейнштейн попереджав Рузвельта про небезпечні розробки в Третьому Райху і закликав діяти наввипередки
Фото: Roman Vishniac

Датований 2 серпня 1939 року лист до Рузвельта починається застереженням фізика про те, що останні дослідження в галузі ядерної фізики показали ймовірність перетворення урану на нове джерело енергії

Лист Альберта Ейнштейна, в якому вчений попереджає тодішнього президента США Франкліна Д. Рузвельта про те, що нацистська Німеччина може використовувати ядерні дослідження для винайдення атомної бомби, виставлять на аукціон.  Йдеться про дім Christie’s, який наразі лідирує в середовищі світового арт-ринку, тут робота фізика буде представлена в вересні, її попередньо оцінили в 4 мільйони доларів, пише The Guardian.

Лист, датований 2 серпня 1939 року, менш ніж за місяць до нападу Німеччини на Польщу, починається так:

«Сер: Останні дослідження в галузі ядерної фізики показали ймовірність того, що уран можна перетворити на нове та важливе джерело енергії… Можливо, можна буде запустити ланцюгову ядерну реакцію у великій масі урану... і це нове явище також призведе до створення бомб».

Свій лист фізик-теоретик склав у каюті на північному березі Лонг-Айленду в Нью-Йорку разом із колегою-вченим Лео Цілардом. В ньому міститься попередження про те, що уряд Німеччини активно підтримує ядерні дослідження та може створювати «надзвичайно потужні бомби», такого ж типу, які зрештою були розгорнуті США наприкінці Другої світової.

Вчений  закликав уряд США піти наввипередки і  зробити те саме. І Рузвельт відповів, сформувавши комітет, який був попередником очолюваного Робертом Оппенгеймером Манхеттенського проєкту, під час якого були створені бомби, скинуті згодом над японськими містами Хіросімою та Нагасакі, що, як стверджують історики, поклало кінець Другій світовій війні та розпочало ядерну еру в новітній світовій історії.

Представники арт-ринку нині очікують зацікавлення вищезгаданим артефектом, особливо на тлі побоювань щодо нової тристоронньої гонки щодо ядерних озброєнь між США, Росією та Китаєм. Таокж зацікавлення мав би підігріти відносно нещодавній успіх минулорічного байопіку про Оппенгеймера, який отримав Оскар.

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Теги: Німеччина аукціон робота Місяць

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