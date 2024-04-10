Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України радить науковцям переймати досвід Ейнштейна

Альберт Ейнштейн і низка фізиків писали президенту США Франкліну Рузвельту листа про наслідки дій Гітлера

Під час Другої світової війни Альберт Ейнштейн і ще низка фізиків надіслали листа президенту США Франкліну Рузвельту, у якому повідомили про те, що Німеччина веде дослідження з метою створення атомної бомби. Хоч і не відразу, та американська влада почула цей лист і він запустив американський атомний проєкт. Цей історичний факт нагадав під час інтерв’ю «Главкому» ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України, російсько-американський хімік, професор фармацевтичного факультету, директор Центру нанотехнологій у доставці ліків і співдиректор Каролінського інституту наномедицини при Університеті Північної Кароліни в Чапел-Хілл Олександр Кабанов.

27 березня нобелівські лауреати і сотні інших учених опублікували відкрите звернення із закликом про негайне збільшення допомоги Україні. Загалом лист підписали 42 нобелівські лауреати (зокрема українка Олександра Матвійчук) і понад 800 учених «Хтось вважає, що зараз знову підписувати безглуздо. Хтось вважає навпаки, мовляв, нехай Путін хоч усіх уб'є, я все одно підпишу. Буде хоч якась користь для людства», – вважає професор.

Кабанов переконаний: лист, написаний вченими, зіграє свою роль. «Зараз триває непроста, складна розмова в Конгресі щодо виділення $60 млрд. До канікул у Конгресі ми, люди, які підтримують Україну, дзвонили спікеру Палати представників Джонсону, який нібито на прохання Трампа все це тримає (не ставить на голосування законопроєкт про допомогу Україні)», – розповів вчений.

«Ви пам'ятаєте ідею Байдена запросити Зеленську і Навальну до Вашингтона. Зеленська тоді відмовилася зі зрозумілих причин. Навальна теж не приїхала. Тому я звернувся до «Меморіалу», співголовами якого є люди з України, Росії та Білорусі. Вони обговорювали цей лист і ухвалили рішення до нього приєднатися», – розповів вчений. розповів Кабанов.

Вчений зізнався, що йому не радили перекладати лист українською мовою, бо українці не зрозуміють, чому в одному листі, в одному пакеті змішали і Навального, і російську опозицію, і допомогу Україні.

Але, зазначив Кабанов, зараз навіть у Росії на акції «за мир», не зважаючи на жахливі репресії, зараз виходить набагато більше людей, ніж раніше. На його думку, ніякого миру не буде, поки в Росії залишається нинішній режим.

Під час Другої світової війни Альберт Ейнштейн і ще низка фізиків надіслали листа президенту США Франкліну Рузвельту. Вони написали про те, що Німеччина веде дослідження, щоб створити атомну бомбу. Авторами більшої частини листа були фізики-емігранти з Угорщини Лео Сілард, Юджин Вігнер і Едвард Теллер. Відправив лист Рузвельту Альберт Ейнштейн 2 серпня 1939 року.

Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України також попередив людство про наслідки дій Путіна. Повномасштабна війна в Україні втратила локальний характер, це більше не війна Росії та України і навіть не війна божевільного Путіна з усім Заходом. Це те, що може призвести до кінця людства.

Раніше Леонід Кучма заявив, що головний чинник, який привів до вторгнення – це Путін, але запобігти нападу було б можна, якби Росія від початку бачила в Україні не легку здобич, а серйозну силу, здатну на спротив. Таку заяву він зробив у інтерв'ю інформаційній агенції «Кіодо цусін» (Японія). На думку Кучми, 2014 рік – це одна з тих точок, коли «щось пішло не так». Україна мала тоді показати силу та готовність до спротиву. Але не лише вона.

Також Кучма пояснив, чим обернеться для США відмова від підтримки України.