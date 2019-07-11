Литва обурена рішенням Росії про святкові салюти



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В МЗС Литви закликали Росію припинити заперечення окупації країни за радянських часів

МЗС Литви викликало на розмову посла Росії, щоб висловити протест у зв'язку з планами відзначити «звільнення» Вільнюса і Каунаса.

Про це йдеться у заяві литовського міністерства, оприлюдненій у четвер, 11 липня.

Як повідомили у МЗС Литви, Західний військовий округ РФ в суботу салютом відзначить «захоплення Вільнюса радянськими військами», а салют з нагоди «звільнення» Каунаса заплановано на 1 серпня.

МЗС підкреслило, що перемога союзників проти нацизму і нацистської ідеології надзвичайно важлива для долі Литви і Європи, однак кінець Другої світової війни не приніс Литві свободи, а означав початок і трагедію нової радянської окупації.

«Рішення російської сторони… неприйнятне для Литви. Такий крок особливо цинічний і провокаційний напередодні 80-річчя пакту Молотова-Ріббентропа і його секретних протоколів, які створили передумови для початку Другої світової війни і окупації Литви», - заявили у міністерстві, додавши, що «звільнення» Вільнюса росіяни урочисто планують відзначити після того, як за тиждень до цього відмовилися видати візи литовській молоді, яка «планувала навести лад на могилах засланих литовців на території РФ».

«Росію ще раз закликали відмовитися від вибіркового підходу до історії Другої світової війни і припинити заперечення окупації Литви за радянських часів», - заявили у литовському МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу назвав провокацією салют на честь 75-річчя з дня визволення Таллінна, який планується провести в Москві 22 вересня.

Джерело: Європейська правда