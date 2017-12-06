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    Литва подвоїла видачу трудових віз для українців

    В Литві українців приваблюють більш висока зарплата і спрощені умови для працевлаштування
    У минулому році в Литву прибуло майже в два рази більше іноземців, ніж роком раніше, більшість з них - українці, показують дані статистики. Такі дані оприлюднив департаменті міграції Литви. Так, у 2017 році трудові візи або дозвіл на проживання на підставі наявності робочого місця були видані 34 500 іноземцям, з них приблизно 20 000 - громадяни
    • Сьогодні, 16:32
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    В Литві українців приваблюють більш висока зарплата і спрощені умови для працевлаштування

    У минулому році в Литву прибуло майже в два рази більше іноземців, ніж роком раніше, більшість з них - українці, показують дані статистики. Такі дані оприлюднив департаменті міграції Литви.

    Так, у 2017 році трудові візи або дозвіл на проживання на підставі наявності робочого місця були видані 34 500 іноземцям, з них приблизно 20 000 - громадяни України. У 2016 році в Литву на роботу прибули 18 000 чоловік, з них приблизно 10 000 - українці.

    За словами експертів, в Литві українців приваблюють більш висока зарплата і спрощені умови для працевлаштування. Аналітики кажуть, що трудова імміграція в Литву неминуча через еміграцію громадян Литви та брак кваліфікованих фахівців. Критики при цьому впевнені, що дешева робоча сила з України зупинить зростання зарплат жителів країни.

    Найчастіше українці влаштовуються на місця водіїв вантажного транспорту далекого прямування, бетонників, мулярів, фахівців з опоряджувальних робіт, монтажників корпусів кораблів, зварювальників. Бізнесмени стверджують, що найбільше турбот доставляє довгий розгляд заяв про видачу віз і посвідок на проживання. У департаменті міграції кажуть, що з ростом трудової міграції їм не вистачає співробітників для того, щоб розглядати заяви вчасно.

    Джерело: Delfi

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