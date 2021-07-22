У 2004 році Ліверпуль отримав статус світової спадщини – поруч з Тадж-Махалом і Великою Китайською стіною

«Видатна цінність» набережної Ліверпуля була знищена новими будівлями, зокрема новим стадіоном футбольного клубу «Евертон»

Англійське місто Ліверпуль виключили зі списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Рішення було прийняте на 44-й сесії Комітету світової спадщини у Фучжоу (Китай). Про це повідомляється на сайті ЮНЕСКО.

Комітет з охорони спадщини прийшов до висновку, що «видатна цінність» набережної Ліверпуля була знищена новими будівлями, зокрема новим стадіоном футбольного клубу «Евертон» вартістю 500 млн фунтів стерлінгів.

Ліверпуль став лише третім місцем, яке втратило статус «світової спадщини» за майже 50 років. Іншими об'єктами, виключеними зі списку, були заповідник аравійських ориксів в Омані у 2007 році та Дрезденська долина Ельби в Німеччині у 2009 році.

У 2004 році Ліверпуль отримав статус світової спадщини – поруч з Тадж-Махалом і Великою Китайською стіною. Це було визнання ролі міста як великої торгової держави за часів Британської імперії та архітектурної краси його набережної.

Місце в цьому списку дає історичним об'єктам доступ до фінансування ООН зі збереження і захисту історичних спадщин відповідно до Женевських конвенцій в разі війни, а також можливість потрапити в туристичні путівники по всьому світу. Загроза виключення нависла над Ліверпулем з 2012 року, коли ЮНЕСКО попередила, що забудова значно змінила лінію горизонту міста і зруйнувала цінність набережної.

Агентство ООН заявило, що масштабне будівництво проєкту Liverpool Waters в центрі міста «завдає шкоди автентичності та цілісності об'єкта».

Тим часом, театралізоване дійство на свято Маланки, яке щороку проходить на Буковині, можуть включити до переліку культурної нематеріальної спадщини.