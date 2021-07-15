Буковинську Маланку можуть включити до переліку культурної нематеріальної спадщини

Основними дійовими особами карнавалу традиційно є Маланка, найчастіше це переодягнений хлопець, та Василь

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко особисто пообіцяв підтримати таку ідею

Театралізоване дійство на свято Маланки, яке щороку проходить на Буковині, можуть включити до переліку культурної нематеріальної спадщини. Таку ідею обіцяв підтримати міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час візиту до Чернівців. Про це написав голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук на сторінці у Facebook.

«Розказав пану міністру також про наш унікальний проєкт «Смаки Буковини». Та отримав запевнення у підтримці включення Буковинської Маланки до національного переліку культурної нематеріальної спадщини», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вінницькій ОДА пропонують внести мелодію «Щедрик» композитора Леонтовича до спадщини ЮНЕСКО.