Майстриня подарувала королеві Єлизаветі ІІ в'язану копію її палацу (фото)

Королеві Єлизаветі дуже сподобався в'язаний палац, де продумана кожна деталь

В'язаний палац включає найрізноманітніші деталі – дерева, квіти, озеро і церкву Святої Марії Магдалини

У Сандрінгемському палаці в Норфолку з'явилася його в'язана версія. Копію заміської резиденції королеви Єлизавети ІІ створила 92-річна жителька графства Маргарет Сіман. Про це пише People.

П’ятиметровий виріб представлено в бальній залі Сандрінгемського палацу. Він дуже вразив королеву, яка оглянула «в'язаний Сандрінгем» під час недавнього візиту.

«Це було чудово, їй, схоже, дуже сподобалося», – сказала Маргарет Сіман.

Роботу майстриня продумала до найменших деталей, зобразивши дерева, квіти, озеро і церкву Святої Марії Магдалини, куди королівська родина традиційно ходить на різдвяну месу. Більш того, у дворі маєтку знайшлося місце і для мініатюрних членів королівської сім'ї – принца Вільяма, Кейт Міддлтон та їхніх дітей.

Маргарет Сіман втілювала проєкт протягом останніх двох років, він став для неї чудовою розвагою під час пандемії коронавірусу. Інколи на в'язання йшло п'ятнадцять годин у день.

«Хоча ми сиділи вдома, мені ніколи не було нудно, я не прагнула виходити на вулицю. Була цілком щаслива, коли в'язала Сандрінгемський палац – мені це дуже сподобалося», – сказала майстриня.

Додамо, що Королева Великої Британії Єлизавета II провела вихідні в своїй резиденції в Норфолку, куди вона прилетіла ввечері в п'ятницю на вертольоті з Віндзора, де перебувала весь період локдауна і де в квітні помер її чоловік, принц Філіп.

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