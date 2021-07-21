Влада зобов’язала забудовника прибрати паркан біля будівлі «Квіти України»

Забудовнику дали три дні на демонтаж огорожі

У середу, 21 липня, Київська міська державна адміністрація анулювала контрольну картку на проведення робіт біля будівлі «Квіти України» на вул. Січових Стрільців, 49. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

Чиновник пояснив, що це означає наступне:

Листи про необхідність повернення контрольної картки сьогодні ж будуть направлені власнику.

Невідкладно буде внесено припис на встановлену біля будівлі огорожу з вимогою її прибрати.

«Якщо власник не прибере огорожу самостійно протягом 3 днів, за дорученням Департаменту міського благоустрою її буде демонтовано силами комунального підприємства «Київблагоустрій», – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, 12 липня представники забудовника почали демонтаж фасаду будівлі «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві.

Кияни знесли будівельний паркан і заблокували роботу техніки.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що демонтаж будівлі «Квіти України», проти якого виступають активісти, слід негайно зупинити. Він також звинуватив столичну владу у знищенні історичного Києва. «Зі свого боку, хочу нагадати Віталію Кличку та КМДА, що об'єкт перебуває в історичному ареалі Києва. Відповідно закликаю столичну владу ретельніше підходити до видачі містобудівних умов та обмежень, а не роздавати їх із висотністю, яка абсолютно паплюжить місто», – сказав Ткаченко.

Соратник мера Києва Віталія Кличка, депутат столичної міськради від «Удару» Дмитро Білоцерковець зазначив, що забудовник не міг розпочати роботи в будівлі «Квіти України» без погодження з Міністерством культури, оскільки об'єкт розташований в історичному ареалі міста.

13 липня Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на будівлю «Квіти України».

Як відомо, будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Проєкт обійдеться в 600 млн грн. Компанія Rockwill Group, до складу якої входить Rockwill Wealth Solutions Limited (Великобританія) і RWS Immobilien (Чехія), має намір восени почати реконструкцію об'єкта. Роботи триватимуть 18-24 місяці. Більшу частину будівлі займуть популярний нині коворкінг із ресторанами і спорткомплексом.