Український стартап втратив фінансування через любов до Путіна

Антон Виборний радить всім прочитати нову статтю Путіна, бо вона «дуже гарна»

Фанат Путіна не отримає 1,4 мільйона гривень з бюджету на свій стартап

Український фонд стартапів відкликав фінансування стартапу Apiway у розмірі $50 тисяч. Причиною стала неприхована симпатія засновника Антона Виборного до статті авторства Володимира Путіна. Про це повідомляє Український фонд стартапів.

В грудні 2020 року Apiway надали грант на 50 тисяч доларів від Українського фонду стартапів. Однак через допис Антона Виборного на його сторінці у фейсбуці ці гроші компанія не отримає.

СЕО стартапу Apiway Антон Виборний захоплюється країною-агресором

Засновник Apiway поділився враженнями від статті авторства Володимира Путіна про відносини Росії та України. Він написав, що цю статтю, на його думку, «повинен прочитати кожен».

В Українському фонді стартапів вирішили проаналізувати дописи Антона Виборного у соцмережах, і згодом прийняли рішення відкликати фінансування Apiway.

«Фонд не поділяє позицію, висвітлену СЕО стартапу Apiway Антоном Виборним. Ми вважаємо, що такі дописи несуть репутаційні ризики, і на сьогодні фінансування або будь-яка інша форма підтримки Apiway фондом не передбачається», – заявили в Українському фонді стартапів.

Український фонд стартапів – це державний фонд, започаткований за ініціативою Кабінету Міністрів України. Бюджет УФС складає 390 мільйонів гривень.

Додамо, що Apiway – це сервіс безкоштовної інтеграції хмарних сервісів між собою без участі програміста, заснований у квітні 2018 року Антоном Виборним, Сергієм Федоровим та Станіславом Тарановським.

Нагадаємо, нещодавно Fozzy Group звільнила маркетинг-директора Баранського, який принизив українців.

Напередодні ще одну блогерку, яка назвала українську мову мерзенною, звільнили з роботи. Скандал навколо дівчини, яку ідентифікували як Анастасію Польських, розгорівся після того, як вона назвала українську мову «мерзенною».

Тим часом колишній російський журналіст виступив проти РФ і підтримав українську мову.

Як відомо, що на офіційному сайті Кремля 12 липня опублікували статтю українською мовою «про історичну єдність росіян та українців». Автором статті обсягом майже 40 тисяч символів зазначений президент РФ Володимир Путін.

У статті президент РФ заявив, що «сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи».

Президент країни-агресорки заявив, що Україні не потрібен Донбас з двох причин.

До слова, Зеленський готовий надати Путіну чимало матеріалів для наступної статті.