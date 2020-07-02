Ліжок більше нема. Франківські лікарні призупинили прийом хворих на коронавірус



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Лікарні Івано-Франківська перестали приймати хворих на коронавірус

Тепер пацієнтів з підозрою на Covid-19 будуть направляти до обласноих лікарень

В лікарнях Івано-Франківська через високу завантаженість призупинили прийом людей з підозрою на коронавірусну інфекцію. Пацієнтів направляють до обласної інфекційної лікарні та у легеневий диспансер.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків у своєму зверненні 2 липня.

«Було ухвалено рішення, що цього тижня пацієнтів у першу чергу будуть направляти до обласної інфекційної лікарні, де зараз 46 жителів Франківська перебуває з підтвердженим коронавірусом, ще 18 жителів — в обласному легеневому диспансері», — повідомив Марцінків.

За його словами, у Центральній міській клінічній лікарні зайняті вже 89% місць, у міській лікарні №1 — 79% місць.

Міський голова уточнив, що в місті спостерігається зростання захворюваності на Covid-19. Наразі на стаціонарному лікуванні у двох лікарнях міста, які приймають хворих на коронавірус, перебуває 281 пацієнт, з них 14 — у реанімаційних відділеннях.

Коронавірус в Україні

Всього 45887

Хворіють 24649

Одужали 20053

Померли 1185

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Станом на 2 липня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 2489 випадків захворювання на Covid-19.

В Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж учора (664). Одужали – 505 (вчора 433), загалом за час пандемії вилікувались 20 053 осіб. Померли за добу 12 – (вчора 14), загалом летальних випадків – 1 185.

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