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    Суспільство

    Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано знову зростання захворюваності

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    Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано знову зростання захворюваності

    За минулу добу в Україні зафіксовано 889 нових випадки коронавірусу

    В Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж учора (664).

    Одужали – 505 (вчора 433), загалом за час пандемії вилікувались 20 053 осіб. Померли за добу 12 –  (вчора 14), загалом летальних випадків – 1 185.

    Найбільше випадків захворювання на Covid-19 за добу зареєстровано у Львівській області - 152, Києві - 104, Рівненській області - 93, Закарпатській області - 85, Волинській області – 81.

    Як повідомлялося, в Україні станом на 1 липня зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44998
    • Хворіють
      24277
    • Одужали
      19548
    • Померли
      1173

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд посилить карантинні обмеження, якщо в Україні кількість активних хворих на 100 тисяч населення сягне позначки у 60 хворих.

    До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

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