МЗС Британії заявило про підтримку України у протистоянні агресії РФ



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Джеремі Хант пообіцяв продовжувати вживати заходів у відповідь на дії Росії з дестабілізації України

Велика Британія послідовно підтримує Україну у зв'язку з нападом РФ на українські кораблі в Керченській протоці та іншими випадками російської агресії, а також пов'язані з цим санкції.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант, передає британський МЗС.

Хант зазначив, що санкції є ще одним прикладом того, як міжнародне співтовариство виступає проти Росії, оскільки вона постійно порушує міжнародне право.

«Сьогодні Велика Британія і наші міжнародні партнери в ЄС, Австралії, Канаді та США спрямували Росії однозначний сигнал про те, що її напад на українські судна в Керченській протоці і Чорному морі минулого року було абсолютно неприйнятним«, - йдеться в повідомленні.

Глава британського МЗС також пообіцяв продовжувати вживати необхідних спільних заходів у відповідь на дії Росії з дестабілізації України.

«Росія повинна негайно звільнити 24 затриманих військовослужбовців і повернути захоплені судна... Росія повинна дозволити вільний і безперешкодний прохід українських і міжнародних судів через Керченську протоку і Азовське море«, - підкреслив Хант.