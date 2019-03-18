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    П’ятиріччя анексії Криму: білоруські журналісти бойкотували скандальну прес-конференцію

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    Учасником заходу був посол Росії в Білорусі Михайло Бабич - П’ятиріччя анексії Криму: білоруські журналісти бойкотували скандальну прес-конференцію
    Учасником заходу був посол Росії в Білорусі Михайло Бабич

    Редакції білоруських недержавних ЗМІ заявили, що вирішили утриматися від участі в прес-конференції з участю посла Михайла Бабича

    Білоруські журналісти проігнорували прес-конференцію у прес-центрі «Sputnik Білорусь», яка була присвячена п’ятиріччю анексії Криму Російською Федерацією.

    Про це повідомляє euroradio.fm.

    Учасником заходу був посол Росії в Білорусі Михайло Бабич, якого у липні 2016 року Кремль призначив послом в Україні, але Київ призначення відхилив у зв’язку з окупацію Донбасу і Криму.

    Редакції білоруських недержавних ЗМІ заявили, що вирішили утриматися від участі в заході, зваживши всі плюси і мінуси.

    «З огляду на заявлену тему прес-конференції, ми не хочемо, щоб присутність наших журналістів там була витлумачена нашими читачами, як підтримка однієї з позицій щодо подій в Криму в 2014 році», - йдеться у заяві головних редакторів TUT.BY, «Європейського радіо для Білорусі», «БелаПАН», «Нашої Ниви» і «Народної Волі».

    Нагадаємо, 15 березня Сполучені Штати разом з Європейським союзом і Канадою запровадили нові санкції проти російських чиновників, бізнесменів та юридичних осіб у відповідь на агресію РФ в Україні.

    Читайте також: «Кримчанин боїться і постійно озирається». П’ять років окупації: свідчення очевидців

    Читайте також книгу керівника прес-центру Наталії Малиновської «Україна: 20.03.2014» 

    Джерело: ТСН

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