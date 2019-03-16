П’ять років окупації. Архієпископ про настрої кримчан: «Всі місцеві тепер відчули, що таке «люди з материка»



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На думку архієпископа Климента, за п’ять років окупації Крим повернувся у часи Радянського Союзу Фото: Станіслав Груздєв / Главком

«Велику кількість зброї на півострові не хліб не намастиш»

У ці дні минає п’ять років подій, у результаті яких Росія захопила Крим. Архієпископ Сімферопольский і Кримський Православної церкви України Климент розповів в інтерв’ю «Главкому», якими йому запам’яталися події п’ятирічної давнини, та так званий «референдум».

«Я тоді взагалі виїхав із Криму напередодні так званого «референдуму». Бо ситуація складалася таким чином: тоді вже «взяли» Андрія Щекуна (проукраїнського активіста), Сергія Ковальського (координатора руху «Євромайдан-Крим»). Ми про них нічого не знали. Була реальна небезпека для мене і священиків УПЦ КП. Тому я їм сказав, аби вони разом із дружинами і дітьми якомога швидше виїхали. У Криму я з’явився вже у 20-х числах березня. Останньою нашою барикадою була акція 9 березня на день пам’яті Тараса Шевченка. Після цього зрозуміли: більше нічого не можемо змінити. Знаєте, була небезпека, був страх. Тоді вже вагони перевіряли, тих людей, які в’їжджали і виїжджали з Криму. Мене також затримували, обшукували. Ситуація була дуже складна, психологічно також», – згадує священик.

На його думку, за п’ять років окупації Крим повернувся у часи Радянського Союзу.

«Повна деградація. Порожнеча, розчарування. Вголос ніхто нічого не може сказати, бояться. В РФ, якщо ти висловлюєш свою думку, за неї можеш серйозно поплатитися. І тому ми повернулися у застійні махрові часи Радянського Союзу, коли всі спілкувалися пошепки, на кухнях. Звичайно, є ті, кому це все подобається, але в цілому я не відчуваю якогось свята, не бачу радості в очах людей. Коли усе починалося, дуже сильно працювали психологічно. Людей заводили на хронічне свято, мовляв, скидайте окови України, і воно, це свято, почнеться. Навесні 2014 року такі настрої панували і люди говорили: так, ось зараз матимемо зарплати як в Росії, жити станемо краще. Але вони не врахували: те, що з погляду українця здавалося великою зарплатою, коли прийшла РФ, виявилось маленьким. Люди побачили, що це не такі вже великі гроші, їх хронічно не вистачає. Бізнесмени жаліються на те, що повинні скорочувати діяльність», – розказав Архієпископ Климент.

«Прогнозувати важко. Якщо брати Севастополь і решту Криму, то це два різних регіони. Мені здається, що ситуація на решті території Криму спокійніша, ніж у Севастополі. Бо в Криму все ж кримські (при владі), а у Севастополі до влади прийшли приїжджі, росіяни. Тому всі місцеві відчули, що таке «люди з материка», як вони їх називають. Що стосується зброї і її великої кількості на півострові, то її ж не намастиш на хліб», – резюмував священик.

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