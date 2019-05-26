Лопнуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили (фото)



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Фото: ukranews.com

Всіх людей екстрено евакуювали з мосту

У День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедний мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Про це повідомляють «Українські новини».

Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Зараз вхід на міст оточили представники Муніципальної варти і не підпускають туди відвідувачів.

За словами поліцейського, який охороняє вхід на міст, скло тріснуло після того, як група невідомих активно на ньому стрибала. «Сьогодні міст працювати не буде», - повідомив він.

За даними видання dtp.kiev.ua, уночі міст ніби знизу розстріляли з нарізної зброї. «Нове скло на новому мосту. Все покрилося тріщинами і павутинням, перевіряти міцність не рекомендуємо. Відкриття було чора», - йдеться у повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко тільки вчора, 25 травня, відкрив пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів і привітав киян із Днем Києва.

За словами мера, активне будівництво тривало п'ять місяців. Над зведенням мосту працювали близько тисячі будівельників та фахівців, що виготовляли необхідні матеріали. Також мер Києва розповів про особливі характеристики мосту. Так, міст має ламану форму, вигини. Це нестандартне рішення.

Довжина мостового переходу – майже 212 метрів, виконаний він із бетону та скла. Покриття – з гусасфальту.

Вага металоконструкцій - 460 тонн. Тільки центральна частина мосту (довжиною 63 метри) важить 125 тонн. Її піднімали та встановлювали 3 доби.

Міст спирається на чотири опори – дві проміжні, на яких він змінює напрям, та дві опори по обох боках мосту. Висота найвищої опори 32 метри, найнижчої – 22 метри.