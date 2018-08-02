Луценко хоче для Савченко максимального покарання



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Надія Савченко у суді

Прокуратура ще не визначилася з мірою покарання

Державне обвинувачення у суді проситиме для народного депутата Надії Савченко максимального покарання. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор Юрій Луценко на полігоні спецпідрозділу СБУ «Альфа» за Києвом.

«На цьому етапі ще не визначено міру покарання, яку буде вносити прокурор своїм клопотанням до суду. Але я впевнений у тому, що буде максимальне покарання, передбачене законодавством за вчинення теракту», - сказав він.

Однак Луценко додав, що лише суд визначатиметься щодо цього.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що під час слідства у справі Савченко і Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

25 червня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід Рубану, підозрюваному у підготовці терактів, у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення розміру застави.

8 березня правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої ДНР.

Також 13 липня суд продовжив термін тримання під вартою без можливості внесення застави Надії Савченко. Служба безпеки оприлюднила висновки детектора брехні щодо справи Савченко.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Савченко.

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