Віра Савченко: Ляшко відкрито казав «я спалю цю трибуну», але його чомусь не закривають, як Надю

«Ніякої землі у нас немає. Ми як були з однією квартирою на трьох, так і лишаємось»

Поки Надія Савченко перебуває у СІЗО, її головним захисником залишається сестра Віра. Вона – і помічник, і публічний адвокат, і організатор акцій підтримки, і просто найближча людина.

Розмова «Главкома» з Вірою була дуже непростою. Сестра Надії болісно, навіть агресивно, реагує на будь-які гострі питання, особливі щодо співпраці з Володимиром Рубаном. Впродовж бесіди Віра кілька разів скаржилась на журналістів, які підхоплюють «вкиди», перекручують інформацію та зміщують акценти. На прохання прокоментувати фото, на якому Надія Савченко з Рубаном палять папери у столичному парку, Віра взагалі забажала зупинити інтерв’ю, вбачаючи провокацію. Перед публікацією сестра Надії попросила вивірити текст, та від жодного слова не відмовилась.

Слід відзначити, що з ефіру в ефір (і спілкування з «Главкомом» не стало винятком) Віра повторює тезу «Не судіть за слова – судіть за діла!». Вона неодмінно нагадує про те, що слова про підрив парламенту, які можна почути на «плівках Луценка» з вуст Надії, не причина заводити справу, бо ж багато людей в Україні нині кажуть те саме: «Я б Верховну Раду спалив», «Та я б їх розстріляв».

В інтерв’ю «Главкому» Віра Савченко розказала про стан здоров’я сестри, про погрози, які вони отримують, про невдалий замах на своє життя, а також подальшу політичну кар’єру сестри. Як відомо, Надія третій місяць перебуває у СІЗО. Щоправда, голодування вона вдруге перервала: для того, щоб повторно пройти поліграф. За словами Віри, результатів попередньої експертизи ані вона, ані Надія так і не побачили. Тож нардеп вирішила вдруге пройти «детектор брехні», аби довести свою правоту.

«У них не складається картинка, немає чого підшивати до справи»

Як зараз самопочуття Надії?

Нормально. Погано, коли мертвий, коли живий - ще все нормально. Я не скаржитимуся на стан її здоров’я. Голодування вона вже проходила в Росії. Надія просила не акцентувати увагу на цьому, це її вибір. Якби їй треба було привертати до цього увагу, вона б поводилась як решта політиканів: падала б в інвалідне крісло, плакалась… Військові так не роблять. Були проблеми із зубами – зробили операцію на яснах. Крім того перед поліграфом Надія була змушена перервати голодування. Все це трохи збило перебіг голодування.

Надія зараз вживає якісь медикаменти?

Вітаміни і кальцій.

Вона вже проходила поліграф. Чому вирішила пройти вдруге?

Тоді поліграфологи обіцяли нам результати через два дні після процедури, однак висновків експертів досі немає. На усі запитання про те, чи хотіла Надія захопити владу, відповіді «ні» - і прилад показує, що це правда. У них не складається картинка, немає чого підшивати до справи.

З якої причини досі не надані результати? Що вам офіційно відповідають?

Я регулярно зверталась до слідчого із цим запитанням, його відповідь: «Мені теж не дали». Коли почала сильно перейматися і добиватися, мені сказали: «Ви не є учасником процесу, ми не повинні давати вам результат». Крім того, практика показує, що наш лже-прокурор (генпрокурор Юрій Луценко, - «Главком») завжди хизується результатами, коли вони на його користь. А тут мовчить.

На одному з останніх судових засідань Надія скаржилась, що до неї як депутата, продовжують надходити звернення громадян, а вона не може працювати з жодним зі своїх 15-ти помічників, оскільки всі вони у статусі свідків. Ви – також помічник. Не боїтеся, що зі свідка перетворитесь на співучасника?

Всі документи на підпис передаються Надії через адвокатів, помічники не можуть до неї потрапити. За законом, у народного депутата може бути 31 помічник, з них п’ять за контрактом, інші – на громадських засадах. Ми зараз збираємось взяти шістнадцятого помічника і подивитись, чи пускатимуть його до Надії?

От у мене на руках зараз є звернення до Василя Грицака (голова СБУ, - «Главком») та Арсена Авакова (міністр внутрішніх справ, - «Главком») щодо великого політикана Олега Ляшка, який просто на засіданні Ради відкрито казав «я спалю цю трибуну». Це те саме, що казала Надія. Чому проти нього не порушено кримінальне провадження? Це називається «провокація», і у Кримінальному кодексі є відповідна стаття. Але ж друзям все, а ворогам – закон.

Я є співучасником життя Надії. Ми – родичі, живемо в одній квартирі, тому якщо вони захочуть притулити співучасть, то це справді можливо. Я не боюся, я пережила «ефесбешні» вибрики, «есбешні» я теж переживу, переживу їхні «вибрики» за вказівкою Петра Олексійовича.

Навіщо Порошенку, як ви стверджуєте, віддавати такі вказівки?

Він прибирає всіх конкурентів. Я у цьому році закінчила Академію державного управління при президенті України, моя магістерська стосувалася спеціальних інформаційних операцій. Я проаналізувала те, що відбувається у медіапросторі: так, влада вдається до інформаційних спецоперацій, і це логічно. Навіть за Макіавеллі владі потрібно прораховувати всі ризики і загрози короні, як у нас кажуть, булаві. Влада думала, що сама штучно героїзувала Савченко, а виявилось, що це відбулося природно. Надія не продалась, не купилась, тому їм було треба прорахувати, як її знищувати. Тут і почався шквал брехливих інформаційних викидів, перекручування фраз. Це підхоплювали навіть помірковані журналісти. Фінал таких спецоперацій – посадка. Логічно впродовж півтора року знищувати авторитет, щоб потім за людину ніхто не вступився, а згодом – посадити, вбити... Нікому вже діла не буде. Також не випадково звучить слово «тероризм», бо ж на Заході до такого обвинувачення вкрай негативно ставляться. Для «внутрішнього споживача» обрано інший термін – «агент Кремля».

Наприкінці березня 2018 року Верховна Рада позбавила Надію Савченко недоторканості. Її обвинувачують за низкою статей: насильницьке повалення конституційного ладу або захоплення державної влади; підготовка злочину, пошук засобів та спільників; груповий злочин; посягання на життя державного чи громадського діяча; терористичний акт; вербування людей та пошук зброї для терористичного акту; незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Деякі з цих статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі.

Тож команда Порошенка покроково усе запланувала, прорахувала усі ризики від громадського діяча (не політика, бо політики переймаються лише про власні бонуси) масштабу Надії.

«У них біда: є тільки Савченко і Рубан, а от армії терористів немає»

Як Надія і ви сприйняли інформацію про те, що Рубан внесений бойовиками у списки на обмін?

Я одразу зателефонувала журналістам «Української правди», які оприлюднили цю інформацію, і запитала, звідки їм про це відомо. Вони послалися на Василя Грицака – він про це казав на брифінгу. Але ж звідки про це знає Грицак? Йому подзвонив Захарченко чи Плотницький і сказав: «Вася, дай Вову»? Чи подзвонили Медведчук і Геращенко, які у мінській переговорній групі? Я зателефонувала дружині Володимира Руслані, вона сказала, що сама дізналась зі ЗМІ. Тому є варіант, що це зумисне нагнітання: Рубан – «їхній», а Савченко «при ньому».

Із власних джерел «Главком» кілька місяців тому отримав фото Надії і Рубана, на якій вони на набережній палять якісь папери. Фото було зроблене навесні минулого року. Можливо, вам відомо, що саме вони знищували у той момент?





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Надя з Володимиром спілкувалися лише про полонених: списки, передачі. Згадайте той галас, який наробили в українському інформаційному полі «списки Савченко». Тоді почалась верифікація, нарешті, таємничість була знята. До того звільненням полонених могли займатися лише «есбешники» та якісь «мінські люди». Та яке вони мають право? Це все має проходити відкрито!

У січні минулого року Надія Савченко у себе на сторінці у Facebook опублікувала списки полонених українців, яких утримують на окупованих територіях. Як зазначала Савченко, дані підтверджено «стороною, що утримує». Тоді Надії закидали порушення законодавства про захист персональних даних, якими є прізвище, ім'я, по-батькові та дата народження.

Щодо фото. Я бачу, що Надія з Рубаном перебувають у публічному місці, вони ніде не ховаються, поруч ходять люди. Володимир не раз зустрічався з Надією виключно щодо полонених: кого бачив, хто що передав. Мені взагалі цього не хочеться коментувати. Яке це має значення? Я теж можу зараз щось спалити – ось, наприклад, мені Надія передала рукописні матеріали. Це що, буде доказом чогось?

Віра Савченко

З Рубаном ви зараз спілкуєтесь?

Ні, моя комунікація з ним зараз неможлива. Хіба що я приходжу на суди і підтримую його.

Але вся ця історія почалась задовго до того, як вони щось придумали з Рубаном. Ці ублюдки слідкували за нею, провокували на якісь речення, навіть окремі слова, які записували. Ледь не кожен українець може сказати «та я б цього П… повісив», «та я б їх розстріляв», «я б Верховну Раду спалив» і таке інше. Із цього всього вони зараз клепають справу, тільки от біда: є лише Савченко і Рубан, а от армії терористів немає. Хто ж мав «покласти» чотири будівлі? Мені шкода працівників цих ручних спецслужб, які лягають під владу. Не було у нас нормальних спецслужб за часів вільної України: завжди частина працює на Росію, частина – на якогось президента. Після Революції гідності намагалися щось змінити, з’явилися там гідні люди, але зараз знову чистки, їх потихеньку прибирають.

Я дуже хочу, щоб у ситуації розібрались західні політики, щоб вони побачили: це були провокації, спецоперації із логічним завершенням.

Після того, як генпрокурор підписав подання до Ради щодо зняття недоторканності із Надії, вона під час брифінгів розказувала, що спецслужби ввели в її оточення осіб, одну з яких вона назвала «об’єкт А». За її словами, цей «об'єкт» мав провокувати її на жорсткі висловлювання, які можна було б розцінювати як погрози, фіксувати усі її слова. У Надії був помічник Олег Мезенцев. І ЗМІ озвучували версію, що він і є «об’єкт А». Це так?

За словами Савченко, українські спецслужби ввели в коло її спілкування кілької людей, чиї дії начебто були спрямовані на провокацію її на неоднозначні дії та висловлювання, фіксацію їх на відео та аудіоапаратуру, а після того використовувати ції записи як докази у справі проти нардепа. Цих людей Надія не називала, обмежуючись загальною назвою «об’єкт А».

Для того, щоб «притягнути за вуха» справу із обвинуваченням у тероризмі, влада почала шукати «терористів». Почали, звісно, з її помічників, серед них Мезенцев. Воював на Савур-Могилі з Гордійчуком (Ігор Гордійчук - Герой України, який захищав Савур-Могилу, боєць АТО із позивним «Сумрак», - «Главком») – клас, підходить. Деяким помічникам, наприклад, дзвонять із пропозиціями поліпшити фінансовий стан через торгівлю зброєю. Ось так грубо і по-тупому працює СБУ. Як мінімум, до двох помічників були такі дзвіночки з пропозиціями попрацювати, вони вербують людей в «справу». Мезенцев ідеально їм підходив, але Олег за тиждень до того попередив Надю, що поїде на роботу до Польщі за контрактом. Преса підхопила цю історію і подала як зраду. Мезенцев нікуди не ховається, просто працює і заробляє кошти, як абсолютно нормальна людина, які виїжджають, на жаль, з країни.

Нещодавно у себе на сторінці у Facebook ви повідомили, що шини вашої машини порізали. Сказали, що збираєтеся писати заяву у поліцію. Когось покарали?

Я справді тоді викликала поліцію, написала заяву. Кваліфікували як «хуліганку». Я знаю, хто це зробив, знаю, чому. Я не маю права їх називати. Розумієте, це боротьба Надії, я роблю все, як просить вона. Я з народження жила у цьому будинку, ми всі один одного знаємо. До речі, потім ця істота (особа, яку підозрює Віра - «Главком»), спілкуючись з однією з Надіних помічниць, сказала: «Это не мы резали шины. Ты что, у нас уровень выше». Штірліц ще ніколи не був так близько до провалу.

Поліція не говорила із сусідами. Більше того, у нас на одному з під’їздів висить камера, так правоохоронці навіть не поцікавилися записом.

Ви також говорили, що знаходили у машині закладки під вибухівку. Це правда?

Так. Коли це все з Надією сталося (позбавлення недоторканності і арешт, - «Главком»), я віддавала машину на техогляд, перевірити наявність «прослушки» і всього такого. В автівці знайшли закладку, яка була заведена на тахометр, щоб спрацювати на великій швидкості. Заглушка була на «ручнику», тобто потрібно було лише зняти важіль, закласти туди вибухову речовину і поставити назад. Всі дроти вже були під’єднані.

Але ж це - замах. Ви звертались до поліції?

Ні. Розумієте, навіть якби я надала відеодоказ, знятий цими технічними спеціалістами, розслідування б не відбулося.

На тім авто ми з Надією їздили в АТО і часом давали транспортний засіб деяким «тварям», які були водіями там. Нам тоді деякі люди натякнули, коли і де була зроблена ця закладка.

Ви отримували якісь попередження чи погрози?

Було два телефонних дзвінки перед самою її посадкою, говорилося: або лояльна до влади, або фізично знищена.

Саме так це звучало?

Так, це було вночі перед розп’яттям у Верховній Раді. І раніше теж надходили.

До слова, все це відбувалося дуже символічно, перед Великоднем: тричі відреклися від неї Іуди, от там їх 268 штук. До обіду тричі зреклися, проголосувавши, а потім закривши.

Зараз ви отримуєте якісь погрози чи пропозиції?

У мене немає часу читати месенджери, але помічники Надії кажуть, що отримують.

Я з фсбшниками бої вигравала, а з сбшниками...

«Надія зробила рейтинг News One. А зараз канал переорієнтувався на Юлію Тимошенко»

Чи консультувалися ви із зарубіжними юристами щодо «справи Савченко»? Які вони дають прогнози?

Хіба що з Іллею Новіковим (адвокат, який захищав Надію у суді РФ, - «Главком»), який, якщо бажаєте, зарубіжний. З іншими - ні. Зараз є купа адвокатів з Barristers (компанія, одним із засновників якої є російський адвокат Новіков, - «Главком»), їхні юристи зараз представляють Надю. Можливо, вони і спілкувалися з кимось із колег, але я не цікавилась цим. У них є стратегія, вони узгоджують все з Надією.

Зараз Надію захищає Юлія Ткач, Олександр Шадрін і Костянтин Глоба?

Ткач вже не захищає. За законом, якщо людина не має захисника, держава його має призначити. Якщо з’являється адвокат за контрактом, то державний захисник відкликається. Надя симпатизувала Юлії і була нею задоволена, але Ткач просто не має права продовжувати захист. Вона повинна покинути справу. Юлія зробила апеляційну скаргу, відстояла її в апеляційному суді - і все.

Зараз Надію захищають Олександр Шадрін, Костянтин Глоба та Андрій Фомін.

Хто оплачує їхні послуги?

Так, це платно, тому що такими є умови їхнього стандартного договору: вони не мають права працювати безкоштовно. Але плата може бути символічною.

На одному із судових засідань Надія сказала, що між її попередніми захисниками і вами виник конфлікт, і через це вона від них категорично відмовляється. Вважає, що не можна «виносити з хати сміття».

Ні, її лякає не це. Її обурило налаштовування нас одна проти одної.

У чому саме була проблема?

Вони не розраховували на наш ступінь довіри, взаємоповаги і любові. Хочу похоронити цю тему.

Попередніми клієнтами Шадріна були одіозна Неля Штепа і Топаз. Чи мали ці факти для вас значення у виборі захисника?

Цю людину нам порадив Ілля Новіков. Я абсолютно не цікавилась, хто його клієнти, оскільки робота адвоката поза політикою. Приміром, я за першою освітою архітектор, і замовлення на якусь будівлю не повинно мати відношення до політики. Адвокат захищає всіх. Для мене ця інформація стала неприємною несподіванкою, бо особисто я не підтримую Нелю Штепу. Але мені подобається, як працює Олександр Шадрін.

Як ваша мати ставиться до нових захисників Надії?

Мамі 80 років. Ви знаєте, я її ніколи не бачила такою. Їй дуже тяжко, вона переживає. Я картаю себе за те, що іноді жорстока до неї: відштовхую, мовляв, немає часу. А старенька людина потихеньку перетворюється на дитину, й іноді вона не розуміє, що відбувається. Мама - це свята людина, і я хочу її максимально захистити.

Чи збираєтесь ви звертатися до Європейського суду до того, як український суд винесе остаточне рішення?

Обов’язково. Зміна у 2014 році п’ятої частини 176-ї статті Кримінально-процесуального кодексу – про те, що людина має сидіти за цією статтею - не корелюється з європейськими нормами прав людини. І Європу це обурює.

Надія зараз отримує депутатську зарплату?

Зарплату Надія не отримує. За законом, вона не ходить до сесійної зали, не розписується і, відповідно, не отримує платню. Вона зверталася до дорогих наших очільників із заявами про те, що це – колапс законодавчої системи України. Вони не раз ламали закон України через коліно для Луценка (заради призначення Луценка депутати скасували вимогу мати юридичну освіту для генпрокурора, - «Главком») чи ще якогось. Для Надії вони закон ігнорують. Депутати зобов’язані виконувати свої депутатські обов’язки, ходити в сесійну залу хоч в кайданках. У депутата немає функції відкликання, це виборча посада. Зараз вона передає через адвокатів наші опрацьовані звернення від людей, які, до речі, продовжують надходити.

На яких умовах Надія працювала на NewsOne? Чи отримувала вона там платню?

Ні, за законом нардеп не має права обіймати інші посади. Надія зробила рейтинг цьому каналу. Я спілкувалася з директором каналу, він був задоволений. Зараз немає Надії і, на жаль, цей канал нас не запрошує, щоб підігрівати інтерес до Надії, інформувати про події навколо неї. Зараз вони переорієнтувалися на Юлію Тимошенко.

Віра Савченко

«Бабах!» знімали наші друзі абсолютно безкоштовно»

Депутати з «Батьківщини», з якими Надія тривалий час працювала в Раді, якось підтримують її нині?

Закликаю всіх, хто буде читати це інтерв’ю, припиніть бути наївними. Всі політики переймаються тільки своїми бонусами. Якщо їм щось шкодить, вони тихесенько самоусуваються від цієї справи. Тому зараз фішка «Батьківщини» «free Сенцов». Білим по червоному написано «free Сенцов».

На адресу Надії політики часто роблять образливі заяви. З останнього – інтерв’ю Геннадія Москаля про те, що Савченко напідпитку взяла 15 атошників, і вони поїхали громити сепаратистів, і що це через неї хлопці загинули. Ви якось реагуєте на таке?

Всі воїни, які там були, говорили в унісон правду. Я можу запросити цих хлопців і дівчат, і вони окремо один від одного розкажуть однакову історію, ту, якої не знає Москаль, сидячи десь на Закарпатті. Мене це неймовірно дратує. Ця тварина хай закриє рота, бо єдиний, хто там п’є, це воно. Воно скільки контрабанди кришувало і кришує разом з Жебрівським. Це люди, на яких проби ніде ставити.

Я була в тому бою, залишилась до ранку. Я була переконана, що Надія там загинула, бо її телефони перестали відповідати після вибухів. Я була переконана, що теж не вийду з того бою. І зараз Москаль буде мені розказувати, як там було? Можливо, я б ще не так обурювалась, якби мене там не було. Це – чорні роти, які за вказівкою з Банкової співають під одну дудку, бо їм треба себе рятувати. Вони все розповідають за методичкою, яку їм дали.

«Надія – державний діяч. І вона на волі в Україні зробила дуже багато. Просто телеканали це не піарять»

Рік тому Надія казала «Главкому», що збирає гроші на те, щоб балотуватися у президенти. Лише для того, щоб зареєструватися, необхідно 2,5 млн грн. Ви в телеефірах говорили, що збираєтеся подаватися на гранти. Як просувається збір коштів?

Щодо фінансування – все у процесі. Ми зараз запустили сайт «Надія є», там є лічильник. Люди надсилають смски на номер, таким чином ми рахуємо справжні рейтинги.

Якщо до виборів президента ви накопичите потрібну суму, чи розглядаєте варіант, що балотуватися може не Надія, а ви?

Ні, не розглядаю. Надія – державний діяч. І вона за своє коротеньке життя на волі в Україні зробила дуже багато. Просто наші телеканали це не піарять і не висвітлюють. Всіх, хто намагається вліпити мені ідею в голову, щоб я збиралась йти у президенти, я розглядаю як наших ворогів. Мені якось сказали, мовляв, «тебе дуже добре навчили твої куратори, це ж ти її засадила, тобі вигідно, що вона сидить, щоб вона не вийшла…». Забувайте про цю тему, вона штучно роздута.

Чи консультують вас політтехнологи?

Ми сміємося, дивлячись на те, як преса розписує начебто у Надії з’явився новий іміджмейкер, політтехнолог, то ще щось… Іноді, коли в мене є час, я сиджу дивлюся телевізор і слухаю, як то Тягнибок, то Тимошенко, то Ляшко, то ще хтось розтягує нас на цитати: «судді мають бути виборними», «має бути механізм відкликання з виборних посад», «голова муніципальної поліції має бути виборною посадою», «має бути механізм відкликання депутатів з Верховної Ради», «має бути прописано в законі про імпічмент президента». Це все наша зміна політичної системи. Трохи раніше вони дуже любили говорити про перезавантаження політичної системи. Та скільки завгодно перезавантажуй комп’ютер, але якщо у Windows вірус, то його треба знести і перевстановити. Ось це є зміна політичної системи. Тому ми самі – політтехнологи для них.

Коли відбувалося зняття недоторканності з Надії, соцмережі розірвав ролик «Бабах!». Політтехнологи кажуть в один голос, що це дуже якісна і дорога робота. Хто знімав, скільки це коштувало?

Ми зараз не та партія, яка розкидається грошима. Тому все зроблено абсолютно безкоштовно, як і два ролики, зняті перед тим, на які не дуже звернули увагу. У першому з них йшлося про концепцію зміни політичної системи. Одразу після того, як вийшов цей ролик, різні боти здійснили «вкид» про те, хто товстий, хто худий – їм треба було відвернути увагу від зміни політичної системи і акцентувати на фігурах, зачісках і так далі.

Другий ролик – той, у якому Надія переодягається з вишиванки у військову форму і каже, що їй вже зараз потрібна підтримка людей задля початку запровадження змін - був знятий раніше, але запущений після того, як Надю заарештували.

Третій ролик, який наробив стільки галасу, - ось цей «Бабах!». Там є два варіанти кінцівки: один - «А вони нас бояться», інший - трошки нецензурний.

Всі три відео знімали наші друзі безкоштовно. Ми платили певні гроші за перші два - близько 3 тис. грн за оренду студії. У друзів перегоріла якась лампа, яка коштує близько 1,5 тис. грн. Ролик, який крутили по NewsOne, коштував 14 тис. грн. Його прокрутили кілька тижнів, двічі на день. Ці гроші заплатила заступник голови партії. Ті, хто знімав, попросили не називати себе, тому що працюють з опонентами Надії.

І наостанок. Чим закінчилась епопея з виділенням землі для Надії. Київська влада дала ділянку, але ваша родина відмовлялася, тому що земля нібито була болотистою. То чи є у вас тепер земля?

Для мене сама ця історія неприємна, тому що ініціатива була від мами, і я не встигла за цим прослідкувати. Всі мами атошників подавалися на землю. За законом, кожен киянин має право на землю у Києві. Ми з Надією відмовились від цього. Ця земля, на жаль, все одно брудом лягла на біографію Надії. У нас немає тієї землі, немає жодного документу, який би засвідчував, що нам її надали. Але є осад: для народу цю історію роздули, людям кинули це у вуха.

ЗМІ повідомляли , що матері Надії Савченко у липні 2016 року виділили 9 соток землі на околиці Києва. Однак виділена земельна ділянка – занедбана, зовсім поряд – болото.

Всякі жінки Луценків їздять на «Лексусі», мають по 10 квартир, я вже мовчу про нашого міністра юстиції. Тобто їх це не стосується, а стосується тільки Савченко. Ми як були з однією квартирою на трьох, так і лишаємось. У родини є все, що я задекларувала: мій автомобіль, кошти від продажу книжок, кошти від продажу будиночка в селі на Житомирщині. Помешкання належало маминій сестрі, яка померла.

Наталія Сокирчук, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»