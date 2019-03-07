Луценко оприлюднив листування організаторів підкупу кандидата у президенти Тимошенка



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Генпрокурор Юрій Тимошенко провів 7 березня брифінг щодо спроби підкупу Юрія Тимошенка

Переписку було вилучено з телефону помічника Тимошенка, який разом з ним написав заяву про спробу їх підкупу

Генпрокуратура вилучила листування організаторів підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенка. За відмову від участі у виборах йому пообіцяли публічність та фінансування політичної діяльності.

Про це на брифінгу сьогодні, 7 березня, розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Пропонують варіанти подій для кандидата в президенти Юрія Тимошенка. Роман Р. розказує план дій: «Моя пропозиція для Юрія. Перше: виходить чистим з ситуації, стає героєм для народу, що не пішов на поводу у влади, не дав себе використати, не продався Пороху, стає відомою публічною особою, ми допомагаємо з розкруткою в ЗМІ. Друге: стає одним з лідерів Партії захисників України, починає працювати на майбутні вибори до Верховної Ради, на наступні президентські — кандидат в президенти вже від партії. Третє: закривають кримінальні справи по тобі і по ньому. Четверте — з'являється фінансування роботи і політичної діяльності — 10 млн тільки на цей рік, в якій грошовій формі – незрозуміло», - сказав Луценко.

Також було оприлюднено інший варіант розвитку подій, якщо Юрій Тимошенко не відмовиться від виборів. Так, йому пообіцяли створити імідж запроданця, який працює на владу, забуття після виборів, обливання брудом у ЗМІ, кримінальні провадження щодо членів комісії, «які будуть займатися крадіжкою бюлетенів, за фінансування, за все, що придумають», формування негативного іміджу.

«Це шантаж громадянина України, який використав своє право зареєструватися в кандидати в президенти», - підсумував Луценко.

Переписку було вилучено з телефону помічника Тимошенка, який разом з ним написав заяву про спробу їх підкупу.

Раніше генпрокурор розповів, що за спробу підкупу кандидата у президенти України під час чергових виборів Юрія Тимошенка затримано голову «Партії захисників України» Тараса Костанчука та його співучасника Олександра Іщенка.

Нагадаємо, 6 березня генеральний прокурор Юрій Луценко написав у Facebook, що Генпрокуратура спільно з Державним бюро розслідувань та Службою безпеки затримали двох осіб, які намагалися вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову брати участь у виборах. Луценко також повідомив, що сам Юрій Тимошенко кілька днів тому звернувся в ГПУ після спроб вплинути на нього. Генпрокурор поінформував, що зловмисники затримані за статтею 157 ч. 3 (перешкоджання здійсненню виборчого права). Він додав, що слідству відоме листування затриманих виконавців із політиками.

Водночас речник Генпрокурора України Лариса Сарган згодом зазначила, що ГПУ поки не може підтвердити інформацію про партійність затриманих, оскільки наразі ведуться слідчі дії. Усі подробиці справи вона пообіцяла оприлюднити 7 березня.

Тарас Костанчук, затриманий за спробу хабара кандидату в президенти Юрію Тимошенку, вранці у Facebook стверджував, що проти нього підготували провокацію.