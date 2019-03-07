Тимошенко підписала зобов’язання перед українцями



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Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко Фото: ba.org.ua

Політик зазначила, що першочерговим для нової влади буде встановлення миру на всій території України

Юлія Тимошенко підписала зобов’язання кандидата у президенти перед кожним громадянином України. У цьому документі чітко визначено перелік конкретних кроків, які лідер «Батьківщини» втілить в життя у разі перемоги на виборах. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Батьківщини».

Голова партії переконана, що недовіра людей до політиків нині є неабиякою проблемою України. Саме тому Тимошенко та її команда вирішили запропонувати нову модель передвиборної кампанії – підписання письмових зобов’язань кандидатів перед країною та українцями.

«Таким чином взяті перед виборами зобов’язання зможе побачити і перевірити кожен громадянин», – повідомила вона.

Тимошенко назвала головні пункти своїх зобов’язань, шляхи втілення яких прописані в Новому курсі України. Зокрема, зазначила політик, першочерговим для нової влади буде встановлення миру на всій території України: «У цьому сумнівів немає. Донбас і Крим будуть повернуті».

Ще одним фундаментальним зобов’язанням лідер «Батьківщини» назвала зниження цін на газ вдвічі, і як наслідок – на тепло і на гарячу воду. Вона нагадала, що вже зробила перший крок до цього, довівши у суді незаконність та необґрунтованість підвищення тарифів.

Також, у разі перемоги, Тимошенко як новий президент винесене на референдум нову Конституцію.

«Ми покінчимо з кланово-олігархічним режимом, покінчимо з корупцією на системному рівні, позбавивши усіх – президента, депутатів, суддів – будь-якого імунітету. Громадяни мусять бути рівними перед законом. А всі, хто займався корупцією, реально відповідатимуть за законом», – запевнила лідер партії.

Вона додала, що молодь отримає змогу здобувати вищу освіту безкоштовною, запрацює медичне страхування, буде введено «персоніфіковану систему пенсійного забезпечення, що дозволить кожному мати свій приватний рахунок в банку, а пенсія буде не нижче 4000 грн».

Зобов’язання перед молоддю також передбачатимуть створення умов для життя та роботи в Україні, сказала лідер «Батьківщини». Так, насамперед буде змінена грошово-кредитна політика, кредити для тих, хто хоче розвивати свій бізнес, стануть доступними – довгостроковими, під 3% річних і без застави.

«Ми також беремо зобов’язання ввести одноразову допомогу при народженні першої дитини – 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, а третьої і більше – 150 тис. грн», – продовжила Юлія Тимошенко розповідати про зобов’язання перед молоддю.

Окрім того, для України Юлія Тимошенко та її команда беруть фундаментальне зобов’язання – «за 5 років рівень життя, доходи людей будуть підняті до рівня Польщі». Зарплати освітян та медиків мають зрости до середньоєвропейських позначок, додала вона.

Серед важливих кроків голова партії назвала і підтримку аграріїв – продовження мораторію на продаж землі та запровадження для них єдиного податку на гектар.

Не оминула увагою кандидат у президенти і армію – законом буде затверджений новий контракт, у якому передбачено зарплата військових у 1,5 раза вища за середню по країні та соціальний пакет, який зробить службу в армії привабливою і бажаною для тих, хто хоче захищати країну.

«Ми за п’ять років побудуємо реально сильну європейську країну і люди будуть заможними», – підсумувала вона.

Нагадаємо, 7 лютого кандидати на пост президента Юлія Тимошенко, Андрій Садовий, Анатолій Гриценко, Олександр Шевченко та Віктор Бондар підписали меморандум за чесні вибори і про спільну протидію фальсифікаціям.