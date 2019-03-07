Луценко розповів деталі про спробу підкупу кандидата в президенти Тимошенка



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За словами Луценка, Юрій Дубіль являється замовником шантажу та підкупу кандидата Юрія Тимошенка

За спробу підкупу кандидата у президенти України під час чергових виборів Юрія Тимошенка затримано голову «Партії захисників України» Тараса Костанчука та його співучасника Олександра Іщенка.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу в четвер.

«Учора Генеральною прокуратурою України разом із Державним бюро розслідування при оперативному супроводі підрозділу СБУ було здійснено затримання двох громадян Констанчука Тараса Дмитровича та Іщенка Олександра Анатолійовича, які за попередньою змовою здійснювали перешкоджання діяльності суб’єкта виборчого процесу, а саме-- зареєстрованого кандидата в президенти Юрія Тимошенка», - заявив Луценко.

На брифінгу продемонстрували скріншоти переписки з організатором даного злочину.

«Юрій Дубіль очевидно являється замовником шантажу та підкупу кандидата Юрія Тимошенка», - сказав Луценко.

Нагадаємо, 6 березня генеральний прокурор Юрій Луценко написав у Facebook, що Генпрокуратура спільно з Державним бюро розслідувань та Службою безпеки затримали двох осіб, які намагалися вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову брати участь у виборах. Луценко також повідомив, що сам Юрій Тимошенко кілька днів тому звернувся в ГПУ після спроб вплинути на нього. Генпрокурор поінформував, що зловмисники затримані за статтею 157 ч. 3 (перешкоджання здійсненню виборчого права). Він додав, що слідству відоме листування затриманих виконавців із політиками.

Водночас речник Генпрокурора України Лариса Сарган згодом зазначила, що ГПУ поки не може підтвердити інформацію про партійність затриманих, оскільки наразі ведуться слідчі дії. Усі подробиці справи вона пообіцяла оприлюднити 7 березня.

Тарас Костанчук, затриманий за спробу хабара кандидату в президенти Юрію Тимошенку, вранці у Facebook стверджував, що проти нього підготували провокацію.