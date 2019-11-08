«Луценко поклявся помститися». Помічник Держсекретаря США дав свідчення перед Конгресом



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Юрій Луценко «присягнувся помститися» екс-послу США в Україні Марі Йованович

Джордж Кент розказав, що колишній генпрокурор Юрій Луценко мав конфлікт з екс-послом США в Україні Марі Йованович

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко «присягнувся помститися» екс-послу США в Україні Марі Йованович. Про це під час слухань в палаті представників Конгресу розповів заступник помічника держсекретаря Джордж Кент. Текст його показань опублікований на сайті розвідки США.

За словами Кента, на знак помсти Луценко надав адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джуліані якусь інформацію з метою дискредитувати Йованович в очах американського керівництва. Кент зазначає, що Луценко також в приватному порядку відвідував Нью-Йорк для зустрічі з Джуліані. Про мету того візиту йому розповів глава МВС України Арсен Аваков.

«Я запитав, чи знав він, якою була мета, і міністр внутрішніх справ Аваков сказав - полити брудом «. Я запитав, кого? А він відповів - «багатьох людей». Я запитав його, кого? А він відповів - «Машу, вас, інших», - переказує Кент.

Говорячи про природу конфлікту між Йованович і Луценко, Кент заявив, що американський посол намагалася змусити його виконати дані раніше обіцянки, зокрема провести реформу прокуратури . До виконання цих вимог вона відмовлялася будь-яким чином допомагати Луценко з рішенням інших питань. Найгострішим епізодом багаторічного конфлікту стала ситуація із затриманням Генпрокуратурою співробітників створеного за підтримки США Національного антикорупційного бюро, які розслідували важливе для американського посольства питання неправомірної видачі біометричних паспортів.

Кент дав свідчення в рамках розпочатої Палатою представників Конгресу США процедури імпічменту Трампа. Приводом стала його телефонна розмова з українським лідером Володимиром Зеленським: члени Демократичної партії хочуть довести, що глава США тиснув на українського колегу, щоб той стимулював розслідування корупційної справи проти сина Джо Байдена.