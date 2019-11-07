Іменем Богдана. Як стенограми телефонних розмов Зеленського з Путіним і Трампом опинилися під сімома замками (Документи)



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Керівник Офісу президента України Андрій Богдан. фото: «Главком»

В Офісі президента таки придумали універсальну «відмазку» для запитів

Наприкінці вересня у США спалахнув скандал довкола телефонної розмови українського президента Володимира Зеленського з його американським колегою Дональдом Трампом, яка відбулася 25 липня цього року. Главу Білого дому запідозрили у ймовірному тиску на Зеленського з метою сприяння розслідуванню в Україні справ проти політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Після нечуваного розголосу пресслужба Білого дому мусила оприлюднити розсекречений документ зі стенограмою телефонної розмови обох президентів. У підсумку ця розмова спонукала палату представників Конгресу США проголосувати за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа, яке досі не завершено.

Водночас українська сторона не заперечила автентичності стенограми, яку оприлюднив Білий дім. Однак виступила проти публікації української версії цієї бесіди.

«До президентства я ніколи не був дипломатом, але думаю, що в мене в житті було багато таких розмов і буде ще більше. Є певні нюанси та речі, які, я думаю, буде некоректно публікувати», - висловився Володимир Зеленський наприкінці вересня.

На пресмарафоні з журналістами 10 жовтня глава держави виглядав більш категоричнішим у питанні стенограм.

«Я – верховний головнокомандувач, а не телеведучий будь-якого каналу… Я не буду нічого публікувати, бо я знаю, що це нашкодить продовженню процесу повернення людей і припинення війни», - намагався відбитися від настирливих журналістів президент України. Сюди ж Зеленський записав стенограми власних розмов з Путіним, які, на його думку, в жодному разі не мають з’явитися у публічній площині.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото пресслужби Офісу президента

Аби перевірити непохитність позиції нової влади у цьому питанні, «Главком» через систему електронних запитів «Доступ до правди» намагався отримати відомості про стенограми розмов президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак в Офісі президента України наголосили, що узагальнена інформація щодо усіх телефонних розмов між двома очільниками сусідніх країн не створювалася, а самі стенограми розмов - відсутні.

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Зрештою, в Офісі президента таки придумали універсальну «відмазку» для запитів з подібним змістом. І показово, що все скріпили підписом самого керівника Офісу президента України Андрія Богдана.

4 жовтня на пленарному засіданні Верховної Ради було зачитано два депутатських запити нардепа «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка. Політик звернувся до пана Богдана з проханням надати офіційний переклад повного тексту стенограми телефонної розмови між президентами України і США, яка відбулася 25 липня 2019 року. Додавши, що офіційний американський переклад цієї розмови Білий дім публічно оприлюднив 25 вересня.

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Крім цього, Гончаренко просив главу Офісу президента надати тексти стенограм трьох телефонних розмов Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна, які відбулися 11 липня, 7 серпня і 7 вересня цього року.

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Натомість глава президентської канцелярії Андрій Богдан промовисто відмовив у наданні інформації. При цьому дав зрозуміти: тексти стенограм дійсно існують, але стороннім – зась.

«Законодавством України не передбачено порядок оприлюднення стенограм телефонних бесід президента України з іноземними лідерами, ознайомлення з їх змістом осіб, які не були учасниками відповідного заходу», - заявив він.

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Топ-посадовець у відповіді на запит також зацитував ч.2 ст. 19 Конституції України, яка гласить: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Аналогічна доля спіткала на запит Олени Ганжі, котра представляє громадську організацію «Центр UA». 24 вересня вона надіслала інформаційний запит до Офісу президента, в якому попросила надати стенограму або запис розмови президента Зеленського з президентом Трампом або ту її частину, яка є публічною. Через кілька днів керівник департаменту доступу до публічної інформації Офісу Світлана Кондзеля написала обнадійливого листа: розгляд запиту продовжено до 20 днів через великий обсяг інформації або його пошук.

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А 5 листопада підлеглі Богдана продублювали пані Ганжі текст відписки, яку раніше їхній шеф дав на запит нардепу Гончаренку.

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Адвокатеса і медіа-юристка ГО «Платформа прав людини» Людмила Опришко вважає, що Офіс президента безпідставно затягував з відповіддю на запит, який, до речі, так і не розкрив сутті.

«У запиті мова йде лише про один документ/аудіозапис, а не про велику кількість інформації/документів. Крім того, ця інформація /документ останнім часом активно обговорюється світовим співтовариством. Більше того, вона була оприлюднена американською стороною. Очевидно, що за таких умов її не потрібно довго шукати, оскільки, як пишуть ЗМІ, перед оприлюдненням змісту бесіди офіс американського президента узгодив це питання з Володимиром Зеленським, який не заперечував проти цього. Отже, на наш погляд, правові підстави для продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів відсутні», - зазначила юристка.

Після таких реверансів президентських канцеляристів можна зробити висновок: нині тема стенограм розмов нашого гаранта з іншими президентами, вичерпана і закрита для громадськості. Вона під сімома замками, щонайменше, найближчих п’ять років.

Як відомо, скандальний телефонний дзвінок між Зеленським і Трампом відбувся після позачергових парламентських виборів в Україні. Американський президент привітав українського колегу з переконливою перемогою його політичної партії.

У ході телефонної бесіди Трамп заявив, що європейські країни, у тому числі Німеччина, нічого не роблять для України. Цю ж думку розділив Володимир Зеленський.

«Хоча нашим найближчим партнером логічно було б бути ЄС, насправді США є значно більшим партнером і я вдячний вам за це, оскільки США роблять досить багато для України», - сказав український президент.

Крім цього, американський президент звернувся до Зеленського з проханням вплинути на розслідування в Україні щодо сина Джо Байдена.

«Точиться багато розмов про сина Байдена, про те, що Байден припинив розслідування. Багато людей хотіли б дізнатися про це, тож було б дуже добре, якби ви з Генпрокурором зробили все, що можна. Байден нахвалявся, що припинив розслідування, тож, якби ви могли глянути на це… Для мене це звучить жахливо», - зауважив Трамп.

Після цих слів Зеленський заявив, що наступний генеральний прокурор буде на 100% його людиною.

«Він або вона (генпрокурор - «Главком») вивчить ситуацію, особливо щодо компанїі, яку ви згадали у цьому ключі. Питання розслідування справи насправді є питанням відновлення чесності, тож ми подбаємо про це та працюватимемо над розслідування справи», - пообіцяв він.