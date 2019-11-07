Імпічмент Трампа: У США опублікували стенограму показань Тейлора



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Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор

Тейлор сказав, що він дізнався про те, що військова допомога Україні була заморожена в електронному листі від співробітника Сенатського комітету зі збройних сил 11 вересня

Комітети Палати представників США опублікували стенограму показань у справі про імпічмент президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.

Про це повідомляє пресслужба Комітету розвідки США.

«Все, що можу сказати, що я був стурбований, я назвав це ямою зі зміями в Києві та ямою зі зміями тут (у Вашингтоні, - ред.), і я не був упевнений, що зможу з користю служити в цьому контексті», - йдеться у тексті стенограми.

Крім того, Тейлор сказав, що він дізнався про те, що військова допомога Україні була заморожена в електронному листі від співробітника Сенатського комітету зі збройних сил 11 вересня.

«Це було 11 вересня. Отже, так, я пам'ятаю, як отримав лист від штатного співробітника Сенатського комітету зі збройних сил, звичайно, співробітника Сенату. Співробітники Білого дому теж, я впевнений, дізналися про це набагато раніше, ніж хто-небудь інший. Отже, я отримав електронний лист, який я потім відправив Тіму Моррісону і, можливо, Джорджу Кенту, сказав: «О, це чудові новини. Це те, чого ми так довго чекали. А Тім цього ще не чув». Вяк я вперше про це дізнався. А потім він пізніше в той же день підтвердив (заморожування військової допомоги - ред.)», - сказав Тейлор комітету Палати представників.

Також Тейлор разповів законодавцям, що він «чітко розумів«, що американська фінансова допомога Києву не буде надана, якщо президент України не скаже публічно, що він розслідує діяльність політичних конкурентів президента Трампа.

Раніше, 4 листопада, було оприлюднено стенограми свідчень експосла США в Україні Марі Йованович та колишнього старшого радника Державного секретаря Майкла Маккінлі.

Як відомо, Дональд Трамп вважає, що інформатор, чиї повідомлення привели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе.

Працівник розвідки, чия скарга призвела до розслідування у Палаті представників імпічменту президента Трампа, готовий відповідати на письмові запитання республіканців.

Нагадаємо, у неділю газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

До слова, Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі у рамках процедури імпічменту.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».