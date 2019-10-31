Нижня палата Конгресу проголосувала за порядок імпічменту Трампа



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Президент США Дональд Трамп

Резолюцію підтримали 231 з 234 конгресменів-демократів і один незалежний депутат

Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту 45 президента країни Дональда Трампа. Резолюцію підтримали 232 з 431 конгресменів з правом голосу, проти проголосували 196 людини.

Отже, резолюцію підтримали 231 з 234 конгресменів-демократів і один незалежний депутат, 196 республіканців проголосували проти.

Голосування стало першою офіційною перевіркою популярності парламентського розслідування проти президента, яке почалося 24 вересня. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Члени Палати представників голосували в четвер не за те, щоб відсторонити Дональда Трампа від влади, а за правила проведення розслідування, яке може привести до його відсторонення. Конституція США дозволяє парламенту «звільнити» главу держави, але мало говорить про те, як саме це робити.

Для розслідування звинувачень проти Трампа демократи запропонували схему, схожу на парламентське розслідування імпічменту 42-го президента Білла Клінтона.

Демократи, які мають в Палаті представників більшість, звинувачують Трампа в перевищенні службових повноважень і спробі привернути главу іншої держави до передвиборної кампанії в США. Вести розслідування звинувачень будуть парламентські Комітет у справах розвідки і Юридичний комітет.

Комітет у справах розвідки отримає право проводити публічні слухання з питань, пов'язаних із звинуваченнями проти Трампа, і опубліковувати розшифровки слухань, які велися в закритому режимі до прийняття резолюції. Глава комітету і його заступники зможуть задавати питання свідкам, викликаним для надання свідчень.

У документі детально описані правила проведення відкритих слухань і видачі повісток свідкам. У резолюції йдеться, що за підсумками розслідування Комітет з розвідки повинен буде підготувати доповідь для Юридичного комітету, який, в свою чергу, повинен буде вирішити, за якими саме статтями будуть висунуті звинувачення, що ведуть до імпічменту. Ці звинувачення будуть виставлені на голосування нижньої палати. Якщо вона проголосує за імпічмент, звинувачення повинно підтвердити контрольований республіканцями сенат голосами не менше 67 сенаторів із 100.

Захисники президента в Комітеті з розвідки зможуть викликати власних свідків і запитувати документи порядком. Для цього їм буде потрібно схвалення глави або більшості членів комітету. Крім того, таке право отримають сам Трамп і його представники, яким можна буде брати участь в засіданнях комітету.

Імпічменту були піддані два президента США, Ендрю Джонсон і Білл Клінтон. Але обидва вони були виправдані в Сенаті і, отже, не були відсторонені від посади. Річард Ніксон формально не був підданий імпічменту, однак в серпні 1974 року пішов у відставку через неминучу загрозу в зв'язку з Уотергейтським скандалом.

Напередодні члени Палати представників Конгресу від Демократичної партії США поширили текст резолюції, яка санкціонує продовження розгляду з метою імпічменту президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, 29 жовтня директор з європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Віндман надав свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа.

Повідомлялося, що Віндман став першою особою, яка надала свідчення у справі про імпічмент президента США і особисто була присутня при телефонній розмові між Трампом і Зеленським 25 липня.

Як відомо, у Конгресі США проведуть перше голосування щодо імпічменту Трампа. Після ухвалення резолюції Білий дім не матиме підстав нехтувати повістками, якими посадовців викликають для свідчень.

Раніше повідомлялося, що в американському Конгресі поновили слухання у справі про імпічмент президенту Дональда Трампа.

Після Філіпа Рікера в понеділок перед комітетами давав свідчення Чарльз Купперман, колишній заступник радника з нацбезпеки, у вівторок - Олександр Віндман, головний експерт Ради нацбезпеки Білого дому по Україні, в середу - Кетрін Вілбаргер, в.о. помічника міністра оборони з міжнародної безпеки, а в четвер - Тім Моррісон, головний радник з Росії і Європі в Раді нацбезпеки президента США.

Як відомо, федеральна суддя Беріл Ховелл відхилила запит про незаконність процесу імпічменту. Вона також наказала передати комітету Палати з питань судової влади повний звіт колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США 2016 року, включаючи секретні матеріали.

Джерело: Радио Свобода