Імпічмент Трампа: оприлюднено стенограми свідчень Волкера і Сондланда



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Конгрес продовжує публікацію свідчень у розслідуванні щодо імпічменту Дональда Трампа

Комітети Палати представників також готуються до проведення перших відкритих слухань

Комітет із питань розвідки Палати представників Сполучених Штатів Америки оприлюднив скорочені версії стенограм свідчень американського посла в Європейському Союзі Гордона Сондланда і ексспецпредставника Державного департаменту з питань України Курта Волкера у справі щодо імпічменту американського президента Дональда Трампа.

Стенограми оприлюднені на сайті комітету.

Зокрема, Сондланд розповів, як він став учасником неофіційного каналу американської зовнішньої політики щодо України, про який згадував у своєму виступі тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Своєю чергою, Волкер у своїх свідченнях зазначив, що особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані навмисне робили «головним зв’язковим» із американським президентом для українських посадовців.

Комітети Палати представників також готуються до проведення перших відкритих слухань: передбачається, що вони почнуться до кінця листопада.

Раніше, 4 листопада, було оприлюднено стенограми свідчень експосла США в Україні Марі Йованович та колишнього старшого радника Державного секретаря Майкла Маккінлі.

Як відомо, Дональд Трамп вважає, що інформатор, чиї повідомлення привели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе.

Працівник розвідки, чия скарга призвела до розслідування у Палаті представників імпічменту президента Трампа, готовий відповідати на письмові запитання республіканців.

Нагадаємо, у неділю газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

До слова, Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі у рамках процедури імпічменту.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».