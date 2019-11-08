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    Імпічмент Трампа: оприлюднено стенограму заступника помічника Держсекретаря США

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    Заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент - Імпічмент Трампа: оприлюднено стенограму заступника помічника Держсекретаря США
    Заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент

    Кент підтверджує більшість свідчень Марі Йованович, Курта Волкера і Вільяма Тейлора.

    Комітет із питань розвідки Палати представників США оприлюднив стенограму свідчень заступника помічника Державного секретаря США Джорджа Кента.

    У спільній заяві глав комітетів Палати представників, що допитували Кента, наголошується: свідчення дипломата не лише «надійно підтверджують свідчення низки інших свідків», а й можуть бути підтверджені документами, які Кент передавав Білому дому й Державному департаменту.

    Згідно зі скороченою версією стенограми, Кент виступав категорично проти надання американської військової допомоги Україні в обмін на початок розслідувань.

    Також Кент підтверджує більшість свідчень експослині США в Україні Марі Йованович, ексспецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.

    У скороченій версії стенограми Кента йдеться про такі нові свідчення:

    • Марі Йованович відкликали, бо особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані та пов’язані з ним бізнесмени Ігор Фруман та Лев Парнас «почали вести активну пропагандистську роботу для підриву репутації послині Йованович»;
    • ексгенпрокурор України Юрій Луценко здійснив приватну поїздку до Нью-Йорка, щоб зустрітися з Джуліані й «облити брудом» працівників Держдепараменту, зокрема Кента і Йованович;
    • Держдепартамент розчарувався в Луценкові, коли дізнався, що той «фактично співпрацював з корумпованим чиновником» для дискредитації розслідування щодо несправжніх паспортів (мова йде про зрив спецоперації НАБУ щодо ексчиновниці Державної міграційної служби Діни Пімахової — ред.);
    • після інтерв’ю Джуліані наприкінці травня 2019 року, де той розкритикував Кента і посольство США в Україні, заступник Державного секретаря Девід Хейл попередив Кента, щоб той «тримався тихо і був менш активним щодо України»;
    • після дзвінка Трампа й Зеленського 25 липня директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Александр Віндман сказав, що не міг поділитися більшістю сказаного через «чутливість обговорених питань».
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