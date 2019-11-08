Імпічмент Трампа: оприлюднено стенограму заступника помічника Держсекретаря США
Кент підтверджує більшість свідчень Марі Йованович, Курта Волкера і Вільяма Тейлора.
Комітет із питань розвідки Палати представників США оприлюднив стенограму свідчень заступника помічника Державного секретаря США Джорджа Кента.
У спільній заяві глав комітетів Палати представників, що допитували Кента, наголошується: свідчення дипломата не лише «надійно підтверджують свідчення низки інших свідків», а й можуть бути підтверджені документами, які Кент передавав Білому дому й Державному департаменту.
Згідно зі скороченою версією стенограми, Кент виступав категорично проти надання американської військової допомоги Україні в обмін на початок розслідувань.
Також Кент підтверджує більшість свідчень експослині США в Україні Марі Йованович, ексспецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.
У скороченій версії стенограми Кента йдеться про такі нові свідчення:
- Марі Йованович відкликали, бо особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані та пов’язані з ним бізнесмени Ігор Фруман та Лев Парнас «почали вести активну пропагандистську роботу для підриву репутації послині Йованович»;
- ексгенпрокурор України Юрій Луценко здійснив приватну поїздку до Нью-Йорка, щоб зустрітися з Джуліані й «облити брудом» працівників Держдепараменту, зокрема Кента і Йованович;
- Держдепартамент розчарувався в Луценкові, коли дізнався, що той «фактично співпрацював з корумпованим чиновником» для дискредитації розслідування щодо несправжніх паспортів (мова йде про зрив спецоперації НАБУ щодо ексчиновниці Державної міграційної служби Діни Пімахової — ред.);
- після інтерв’ю Джуліані наприкінці травня 2019 року, де той розкритикував Кента і посольство США в Україні, заступник Державного секретаря Девід Хейл попередив Кента, щоб той «тримався тихо і був менш активним щодо України»;
- після дзвінка Трампа й Зеленського 25 липня директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Александр Віндман сказав, що не міг поділитися більшістю сказаного через «чутливість обговорених питань».