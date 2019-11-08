Імпічмент Трампа: оприлюднено стенограму заступника помічника Держсекретаря США



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Заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент

Кент підтверджує більшість свідчень Марі Йованович, Курта Волкера і Вільяма Тейлора.

Комітет із питань розвідки Палати представників США оприлюднив стенограму свідчень заступника помічника Державного секретаря США Джорджа Кента.

У спільній заяві глав комітетів Палати представників, що допитували Кента, наголошується: свідчення дипломата не лише «надійно підтверджують свідчення низки інших свідків», а й можуть бути підтверджені документами, які Кент передавав Білому дому й Державному департаменту.

Згідно зі скороченою версією стенограми, Кент виступав категорично проти надання американської військової допомоги Україні в обмін на початок розслідувань.

Також Кент підтверджує більшість свідчень експослині США в Україні Марі Йованович, ексспецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.

У скороченій версії стенограми Кента йдеться про такі нові свідчення: