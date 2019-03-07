НАБУ провело 20 обшуків у фігурантів справи «Укроборонпрому»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ми зареєстрували два кримінальні провадження і сьогодні в рамках одного з них було проведено близько 20 обшуків, - Ситник

Націнальне антикорупційне бюро провело близько 20 обшуків у межах двох кримінальних проваджень за фактами зловживань в ДК «Укроборонпром», що були оприлюднені у програмі «Наші гроші». Про це під час брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник.

«Ми зареєстрували два кримінальні провадження і сьогодні в рамках одного з них було проведено близько 20 обшуків, у тому числі, за місцем проживання Ігоря і Олега Гладковських, Віталя Жукова, Андрія Рогози та інших» - сказав Ситник.

Нагадаємо, 4 березня чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів. За інформацією НАБУ, також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства.

До слова, президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявив, що Україна ініціює міжнародний аудит«Укроборонпрому».

Також під час засідання РНБО генпрокурор Юрій Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ.

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу.

Читайте також: